توجيه 5 نصائح للمواطنين قبل السفر خارج #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدة نصائح للمواطنين لاتباعها قبل السفر إلى خارج المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن حصول الأبناء على بطاقة الهوية الوطنية متطلب أساسي لإصدار جواز سفر لهم، بالإضافة إلى أن سجل الأسرة لا يمكن اعتباره وثيقة سفر.

وتضمنت النصائح تجنب حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ حتى لا تتعرض للفقدان، إلى جانب التأكد من خلوها من أي تلف قبل السفر لإحدى دول مجلس التعاون.

وشملت النصائح كذلك أهمية التأكد قبل السفر من أن صلاحية البطاقة متبقٍ بها أكثر من 3 أشهر.