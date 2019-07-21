مجمع تجاري بالدمام يفرض مخالفات “وقوف خاطئ” على زائريه.. و #مرور_الشرقية يعلق

صحيفة الخليج الالكترونية

علق مرور المنطقة الشرقية على ما تردد من فرض مجمع تجاري شهير بالدمام، مخالفة وقوف خاطئ على زائري المجمع، مع حجز مركباتهم لحين دفع قيمة المخالفة، مبيناً أنه جار التثبت من الواقعة.

وفوجئ العديد من زوار المجمع بوضع قفل مؤقت على سياراتهم وتوقيع مخالفة وقوف خاطئ عليهم بغرامة مالية بلغت 100 ريال، وإلزامهم بدفعها قبل المغادرة.

وأبدى الزوار دهشتهم من فرض تلك الغرامة ودفعها إلى إدارة المجمع، وليس بالطرق المعروفة للسداد، متسائلين عما إذا كان هناك تنسيق بين المجمع ومرور المنطقة.

من جانبه، علق مصدر في مرور الشرقية على الأمر، مؤكداً وفقاً لـ “اليوم” أنه ليس هناك تنسيق بينهم وإدارة المجمع لفرض تلك الغرامات، وأنه جار التثبت من الواقعة.