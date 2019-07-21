سيطرة الإصلاح على معسكرات الشرعية يؤخر الحسم العسكري في تعز

تمثل سيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح، على مختلف المعسكرات التابعة للشرعية في محافظة تعز، أحد أهم أسباب تأخير الحسم العسكري وتحرير المدينة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران .

ويوجد في تعز العديد من معسكرات الشرعية منها معسكرات تابعة لقائد اللواء 22 ميكا العميد الركن صادق علي سرحان، وعبده «فرحان علي سالم المخلافي» وكلاهما من أبرز قيادات الإصلاح الموالية لقطر .

كما يسيطر الإصلاح على معسكرات اللواء 145 مشاة، تحت قيادة نجل قائد محور تعز شكيب خالد فاضل، إلى جانب اللواء 170 دفاع جوي، واللواء 17 مشاة.

ويسيطر الإصلاح على جميع الألوية القتالية عدا اللواء 35 مدرع بنسبة تصل إلى 80% من حجم القوات اليمنية في تعز.

ورغم هذا العدد من المعسكرات والألوية القتالية يشكو الإصلاح من قلة العتاد والسلاح من إستكمال تحرير تعز وفك الحصار المفروض عليها من الجهتين الشرقية والشمالية الغربية .

وكشفت مصادر عن دعم مالي تقدمه قطر لهذه المعسكرات التي تعمل خارج إطار الشرعية ولا تتجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي .. مشيرة إلى أن هذه المعسكرات قامت بتنفيذ عمليات وهمية أواخر رمضان الماضي أطلقت عليها أسم "قطع الوريد" وذلك لإظهار أن الإصلاح يقاتل الميليشيات الحوثية .

ونقل موقع المرجع عن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كمال الخوداني، قوله أن ملف معسكرات الإخوان، لا يسمح بالحديث عنه من قبل الحكومة الشرعية؛ حيث يسيطر الإصلاح على الحكومة وخاصة الجيش، فهناك قائد المنطقة السادسة العسكرية في مأرب يقودها هاشم الأحمر، إضافةً إلى أن نائب الرئيس اليمني والمشرف على القوات المسلحة اليمنية علي محسن الأحمر محسوب على الإخوان، وهو ما يعني أن اليمن سقط في شراك الإخوان والحوثي.

ولفت الخوداني، إلى أن قطر وتركيا تلعبان دورًا كبيرًا في دعم معسكرات الإخوان السرية، والتي تشكل أماكن وبؤر؛ لتجهيز وإعداد المقاتلين، مضيفًا، أن هناك العديد من الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام يمنية، تكشف عن 849 شخصًا (433 ضابطًا و416 صفًّا وجنديًّا)، من منتسبي دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني بمأرب، غالبيتهم من عناصر حزب الإصلاح والموالين له.

وتابع السياسي اليمني، أن الإخوان يشكلون جيشًا موازيًا في اليمن، يحقق مصالحهم ويسيرون وفقًا لاستراتيجيتهم العسكرية والسياسية، لافتًا إلى أن معسكرات الإخوان ليست لإعداد مقاتلين خاصة بإلاصلاح فقط، بل يتم تجهيز مقاتلين يتم نقلهم إلى جبهات أخرى كليبيا وسوريا والصومال وغيرها من مناطق الصراع.

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