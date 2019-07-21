الاصلاح في تعز.. دولة داخل الدولة تفرد بالسلطة وعدم قبول بالآخر

يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى الانفراد بالسلطة في محافظة تعز، ليشكل بذلك دولة داخل الدولة، لا يقبل بالآخر ولا يثق في الشركاء.

ويقول مراقبون ان قيادات سياسية وعسكرية في حزب التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة تعز، لا تثق في بقية القيادات السياسية والعسكرية في بقية الاحزاب، لذلك سعت إلى إقصاء كافة الاحزاب السياسية المشاركة بفعالية في الساحة السياسية والعسكرية بتعز.

وأكدوا ان الاصلاح يرى انه الوحيد على الصواب وانه الاجدر بإدارة الدولة وإدارة المعارك في تعز، ونتيجة ذلك قام بتشكيل دولة ومؤسسات داخل الدولة ومؤسساتها بإدارات منفصلة لا تمتثل للسلطات العليا.

ويرون ان استمرار الاصلاح بهذه الطرق يهدد الصف الوطني في تعز من التمزق والتشظي وهو ما يصب في مصلحة مليشيا الحوثي الانقلابية ويعرقل جهود تحرير المحافظة.

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وأشاروا إلى هناك قادة عسكريون ووسياسيون وطنيون وناجحون تعرضوا للاقصاء والتهميش من قبل حزب الاصلاح وجريمتهم انهم لا ينتمون للحزب.

ويسعى حزب الاصلاح في تعز إلى فرض شكل الدولة كما يرى ويريد وهو ما تسبب في خلق صراع بين الوية الجيش وفصائل المقاومة مخلفة عشرات القتلى والجرحى واغلاق اسواق ونزوح عشرات الأسر.

كما تسبب الصراع الدامي في صرف المعركة عن تحرير تعز والاستمرار في مواجهة مليشيا الحوثي إلى الاقتتال الداخلي بين قوات الجيش وفصائل المقاومة.

وتسير الاوضاع في تعز إلى منحى خطير في ظل استمرار الحملات الامنية والعسكرية التي يقودها حزب الاصلاح بحجة إرساء دعائم الدولة في تعز.

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