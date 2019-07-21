بالتفاصيل... رجل يسير إلى مستشفى كويتي بجسد مخضب بالدماء

وفي التفاصيل، بحسب مصدر أمني فإن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن أفاد بأنه عثر على شخص غريب داخل منزله في منطقة سلوى فقام بطعنه وأن الضحية هرب متأثراً بجروح بليغة، حيث حضر رجال الأمن وتمت معاينة المكان وبدأ التحقيق في الواقعة. وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وتابع المصدر أن المباحث، بعد إحراء التحريات، توصلوا إلى هوية المطعون وهو غير كويتي، وتبين أنه أسعف نفسه إلى مستشفى مبارك وأدخل العناية المركزة بسبب تلقيه 4 طعنات، إلا أن حالته الصحية تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

واختتم المصدر قائلا أن رجال المباحث قاموا بضبط الطاعن وهو مواطن وتقرر احتجازه والتحفظ على سلاح الجريمة ("سكين المطبخ" وجار استكمال الإجراءات القانونية.