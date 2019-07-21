الأمن العراقي يدمر خلايا "داعش" النائمة في أغنى مدن البلاد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة :

"من خلال المتابعة المستمرة لعناصر "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، شمال البلاد، ألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية".

© Sputnik . Iraqi Security Information Cell

وأوضحت الخلية، أن الإرهابيين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية، ومشاركة احدهم بالقتال ضد القوات العراقية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين الثلاثة، وإحالتهم للقضاء.

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وألقت الأجهزة الأمنية العراقية، الخميس الماضي، 18 تموز/يوليو، القبض على ثلاثة من أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأجرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، الثلاثاء، 16 يوليو الجاري، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على خطف مواطنين اثنين من "قرية محمد الدانوك التابعة لناحية الرياض"، جنوب غربي المحافظة، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.