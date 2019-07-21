- 1/2
- 2/2
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة :
"من خلال المتابعة المستمرة لعناصر "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، شمال البلاد، ألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية".
© Sputnik . Iraqi Security Information Cell
وأوضحت الخلية، أن الإرهابيين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية، ومشاركة احدهم بالقتال ضد القوات العراقية.
ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين الثلاثة، وإحالتهم للقضاء.
وألقت الأجهزة الأمنية العراقية، الخميس الماضي، 18 تموز/يوليو، القبض على ثلاثة من أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.
وأجرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، الثلاثاء، 16 يوليو الجاري، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على خطف مواطنين اثنين من "قرية محمد الدانوك التابعة لناحية الرياض"، جنوب غربي المحافظة، شمالي البلاد.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يدمر خلايا "داعش" النائمة في أغنى مدن البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.