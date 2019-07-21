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© Sputnik . Taha Ali Mahmoud
وتم التفجير بدراجة نارية عن بعد أثناء دخول عربة دفع رباعي إلى مبنى (الشرطة العسكرية) في منطقة غويران.
السيارة عبارة عن دورية لمسلحي "الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد".
هذا وأدى الانفجار لتدمير دورية "الأسايش" بالكامل، وفيها 4 مسلحين يرجح مقتلهم جميعا.
ويوم أمس، قتل وأصيب عدد من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة استهدفت رتلاً عسكريا للتنظيم في قرية المويلح التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى تدمير إحدى سيارات الرتل بالكامل ومقتل وإصابة جميع من فيها.
وكان تفجير عبوة ناسفة استهدف ظهر الجمعة دورية تابعة لتنظيم "قسد" بريف دير الزور الشرقي، وأدى إلى وقوع عناصر الدورية قتلى ومصابين، وذلك بعد بضعة ساعات من مقتل اثنين آخرين بريف المدينة الجنوبي صباح الجمعة، برصاص مجهولين يرجح أنهم ينتمون لـتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وفي السياق، أفادت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي لمراسل "سبوتنيك"، أن ميليشيات "قسد" تمكنت ظهر يوم الجمعة من سحب آلية عسكرية نوع (همر) تم إعطابها بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً بالقرب من مسجد الحافي يوم الخميس الماضي في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وأدت لمقتل أربعة مسلحين من " قسد".
كانت هذه تفاصيل خبر مراسل سبوتنيك: انفجار يهز أحد المقرات الأمنية لتنظيم "قسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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