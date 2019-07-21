"التعاون الخليجي" يعلق على وجود قوات أمريكية في السعودية

وأكد مسؤولون خليجيون "ضرورة تضافر الجهود الدولية، لكف يد العبث الإيراني بمقدرات الدول، مؤكدين أن التحالف السعودي - الأمريكي يؤمن المنطقة ويحفظ استقرارها"، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

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وصرح عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، "من الواضح أن إيران تحاول جر المنطقة إلى الحرب، بعد أن بدأت العقوبات الأمريكية في تحقيق نتائجها المتوقعة".

في سياق متصل، كشفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية والتي وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية سيبلغ عددها 500 عنصر.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية".

وأضافت القيادة في بيانها "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.