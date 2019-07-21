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طهران تعلن إطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى السعودية

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن وزير النقل، عباس إسلامي، قوله "إن ناقلة السعادة 1 تم إطلاقها بعد مفاوضات وتتحرك الآن باتجاه مياه الخليج الفارسي".

© REUTERS / HANDOUT

وأضاف أن ناقلة النفط الإيرانية سمح لها في الساعة 15:16 من يوم أمس بمغادرة ميناء جدة في بفضل متابعات خاصة من منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وتابع "إن الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الاقليمية الإيرانية".

وأشار إلى توقيف ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، موضحا أنها "كانت تبحر باتجاه معاكس في الممر الخاص بالخروج فضلا عن تسببها بزيادة التلوث بالإضافة إلى إطفاء منظومتها الرادارية وهو ما أثار المخاطر حيث تم توقيفها بطلب من منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية وفق حكم صادر من الجهاز القضائي".

وندد إسلامي بتصرف بريطانيا في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية ووصفه بالقرصنة البحرية ووصمة العار للاستكبار العالمي بانتهاك القوانين الدولية.

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