الحكومة اليمنية: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن الوزير اليمني قوله "إن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وأضاف الوزير "اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق".

وأشار إلى تحذيرات الرئيس عبدربه منصور هادي في العام 2013 من الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه تصدير الثورة الخمينية.

ولفت الإرياني إلى، ما أسماه، "الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بموقف حازم "إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من المليشيا الحوثية وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية والذي يمس مصالح العالم برمته".