ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، جاء فيها أن ريك بيري زار حائط البراق، برفقة نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس.
وأوضح آران أن الاثنين، بيري وشتاينتس، سيتوجهان الأربعاء المقبل إلى القاهرة للقاء طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، لبحث شؤون الغاز الطبيعي، والمشاركة في منتدى شرق البحر المتوسط للغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل سفره إلى القاهرة… وزير أمريكي يزور حائط البراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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