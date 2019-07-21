الأسد يؤكد حرص سوريا حكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع روسيا

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© Sputnik . Michael Klimentyev
وأضاف الأسد في برقيته إن "الشعب السوري إذ يقدر عاليا بسالة وجرأة الأبطال الروس الذين ساهموا وبكل فعالية في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية، فإنه يثمن وقوف روسيا إلى جانب سوريا في المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها وقرارها المستقل، ناهيك عن المواقف الإنسانية النبيلة التي بدرت من قبل روسيا الاتحادية وشعبها تجاه الشعب السوري".
بدوره قام بوتين بتهنئة الأسد بالذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال: بالجهود المشتركة سنقضي نهائيا على قوى الإرهاب في سوريا.
ثم قال أن "تطوير العلاقات الروسية السورية يخدم مصالحنا المشتركة، وهو يتماشى مع توطيد السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
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