اليمن.. 12 قتيلاً من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال صعدة

القاهرة– سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مواقع وتجمعات للحوثيين في محيط مركز مديرية باقم شمال صعدة". وأكد "مقتل 12 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين جراء الغارات". في محافظة الضالع وسط اليمن، "نفذت مقاتلات التحالف، مساء اليوم، سلسلة غارات على معسكر الجب الخاضع لسيطرة الحوثيين شمال منطقة حجر غرب الضالع". ووفقاً لموقع الجيش "أدى القصف الجوي إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

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