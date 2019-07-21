"أنصار الله": السعودية غارقة في وحول اليمن وتحتفي بـ500 جندي أمريكي لحمايتها

وقال عبد السلام، في تغريدة على "تويتر"، إن "المملكة غارقة في وحول اليمن ولا تدري كيف تتخلص من ورطتها وتحتفي بقدوم 500جندي أمريكي لحمايتها وتعتمد في بقائها على الحماية الأمريكية والبريطانية".
وأضاف "شتان ما بينها وبين دولة مستقلة تواجه أرباب الاستكبار العالمي منفردة وبكل قوة وصلابة وحكمة".
وأضاف، في تغريدة منفصلة، "العدوان على اليمن أعلن من واشنطن، ورأس حربته أدوات أمريكا، والمجازر ارتكبت بأسلحة أمريكية، وشيوخ في الكونغرس يطالبون بلادهم وقف دعمها لدول العدوان، ومزاعم ترامب أنه يريد خروج إيران من اليمن مجافاة للواقع والوقائع ولا تستحق عناء الرد، عدا أنها سياسة ابتزاز لرفع الفاتورة على المملكة الحلوب".
وكانت السعودية قد أعلنت، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، موافقة العاهل السعودي على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المسؤول أنه "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".
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