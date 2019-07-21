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© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым
وأشار بوتين إلى أنه على مدى العقود الماضية، تراكمت خبرة كبيرة في التعاون الثنائي، واليوم أصبحت روسيا وسوريا حليفتين في الوقوف في وجه الإرهاب الدولي والتطرف.
وشدد بوتين: أنا واثق من أننا سنقضي على قوى الإرهاب على الأراضي السورية، وأضاف: روسيا ستستمر بمساعدة الجمهورية العربية السورية في حماية السيادة وضمان الأمن وإعادة إعمار البلاد.
ثم قال أن "تطوير العلاقات الروسية السورية يخدم مصالحنا المشتركة، وهو يتماشى مع توطيد السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
في الختام، تمنى بوتين للأسد الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع أبناء شعبه عودة سريعة إلى حياة مسالمة ومزدهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يهنئ الأسد بالذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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