سفير إيران فى بريطانيا: طهران "مستعدة لكل السيناريوهات" بعد احتجاز الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير إيران لدى بريطانيا، اليوم الأحد، إن طهران "صلبة ومستعدة لكل السيناريوهات" بعد احتجاز الناقلة البريطانية، موضحا أن بعض القوى السياسية في بريطانيا تريد تصعيد التوتر الحالى مع إيران. وأضاف السفير الإيرانى على تويتر، أن زيادة التوتر بين البلدين "خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج للمنطقة"

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