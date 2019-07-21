شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة إغاثية" تطلق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قرب السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة (أس أو أس ميديتيرانيا) غير الحكومية بالتعاون مع منظمة (أطباء بلا حدود)، اليوم الأحد، إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن السفينة النرويجية (أوشن فايكينج) تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ فى وسط البحر المتوسط؛ حيث لقى 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية السنة" .. لافتة إلى أن الكثيرين يحاولون الفرار من ليبيا عبر أخطر طريق بحرى فى العالم.

من جانبه، قال فريدريك بينارد مسئول فى (أس أو أس ميديتيرانيا) أن المنظمة كانت تبحث خلال الأشهر السبعة الماضية، عن سفينة تفى بمتطلبات أعمالها .. مؤكدا أن السفينة (أوشن فايكينج) تعد الخيار الأفضل، إذ أنها مصممة أصلاً للإنقاذ.