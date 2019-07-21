طلائع الحجاج اليمنيين يدخلون الأراضي المقدسة عبر منفذ بري

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

انطلق، الأحد، أول فوج من الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، عبر منفذ الوديعة البري الرابط بين البلدين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، المساعد لقطاع الحج والعمرة، طارق غالب القرشي، إن "الفوج الأول من الحجاج اليمنيين توجه صباح الأحد، من منفذ الوديعة الحدودي إلى الأراضي المقدسة بالسعودية".

وذكر القرشي، للأناضول، أن "الفوج الأول الذي دخل السعودية يبلغ عدده 700 ونيف حاجا، وسيتوجه مباشرة إلى زيارة المدينة المنورة".

وأفاد أن عملية تفويج الحجاج عبر منفذ "الوديعة"، ستسمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وأشار القرشي، وهو المشرف العام على لجان الحج، إلى أن عدد حجاج البلاد 24 ألفا و255 حاجا.

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وبيّن أن رحلة الحاج اليمني إلى الأراضي المقدسة طويلة، لوجود منفذ بري واحد لعبور كافة الحجاج إلى السعودية.

وأرجع القرشي، سبب ذلك إلى إغلاق المنافذ الأخرى جراء "الانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيات الحوثي".

ومنذ 2015، يفّوج اليمن حجاجه عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية؛ نتيجة وقوع المنافذ البرية الأخرى في محافظات تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ويقع منفذ الوديعة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، التي يقابلها من الطرف السعودي محافظة شرورة، ويُعد المعبر الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة، للعام الخامس على التوالي.

وتخفيفا على الحجاج أثناء عملية التفويج، نصبت السلطات في حضرموت، بدأت في الأيام الماضية، خيام ودورات مياه متحركة وتوفير تغذية نتيجة ضعف البنية التحتية في منفذ الوديعة، وتفادياً للمشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية أثناء تفويج الحجاج، من تكدس وبطء في عملية الدخول.

وتقود السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، تحالف عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، ضد مسلحي جماعة الحوثي التي تسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات من بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.