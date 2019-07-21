"النفط الليبية" تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف شحن النفط بميناء الزاوية

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة (طوارئ) وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية(غرب)، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي(جنوب).

وأضافت المؤسسة في بيان لها نشر في ساعة متاخرة ليلة السبت/الأحد، بأن الإغلاق تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة 19 مليون دولار.

وإشارات المؤسسة بأن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة.

ولفتت المؤسسة بان الإنتاج بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثّر.



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وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله بأن الأنشطة الإجرامية أجبرت المؤسسة على إعلان حالة القوة القاهرة.



واضاف صنع الله وفق البيان نفسه بان مثل هذه المحاولات المتعمّدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضرّ فقط بالإيرادات الوطنية، بل تتسبب أيضا في عرقلة امداد المواطنين بالطاقة الكهربائية.



واشار صنع الله إنّ موظفي الأمن والمهندسين التابعين للمؤسسة و لشركة أكاكوس للعمليات النفطية يقومون بالتحقيق في هذا الحادث، وهم يبذلون كلّ ما في وسعهم لاستئناف عمليات الإنتاج و عودة الامور لطبيعتها.



وتابع صنع الله بان المؤسسة الوطنية للنفط تتعهد بتعقب أولئك الذي يقفون وراء هذا الفعل المشين وملاحقتهم جنائيا، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة .

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