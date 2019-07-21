قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فؤاد ياسين طقاطقة، من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، بينما اعتقلت علي محي دار عطية ، من قرية وادي فوكين غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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