إجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب #اليابان بعد هطول #أمطار_غزيرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من نتائج الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق غرب اليابان ، والمتمثلة في حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو .
وأصدرت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، أوامرها بإجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق المتأثرة، حيث تسبب إعصار داناس الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.
وذكرت الأرصاد أن حوالي 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة, فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتي فوكوكا وهيروشيما.
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