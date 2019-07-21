دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإيراني في لندن؛ وذلك بعد احتجاز الناقلة البريطانية وسحبها إلى ميناء بندر عباس أثناء مرورها بمضيق هرمز.

وكانت ناطقة باسم الحكومة البريطانية، ذكرت في بيان لها، اليوم، أن لندن نصحت السفن البريطانية بالبقاء «خارج منطقة مضيق هرمز لفترة موقتة»، عقب احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وتابع البيان قائلًا: «لا نزال نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديًا واضحًا للملاحة الدولية»، وتابع: «نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة».

وأعلنت لندن، مساء أمس الجمعة، أنَّ احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا في مضيق هرمز، أمر غير مقبول، داعيةً إلى حرية الملاحة في الخليج.

من جانبها، دعت كل من فرنسا وألمانيا، في وقت سابق اليوم، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ مساء أمس الجمعة.

Advertisements

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان لها: «ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها، وإلى احترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج»، معربةً عن قلقها الكبير من المسألة، معتبرة أن هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج».

أما الخارجية الألمانية فطالبت في بيان لها «بالإفراج دون تأخير عن الناقلة وطاقمها»، محذرةً من تصعيد إضافي في المنطقة.

وكان مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان الإيراني (مراد عفيفي بور)، أعلن في وقت سابق السبت أن ناقلة النفط البريطانية وصلت ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وأضاف أن الناقلة البريطانية تضم 23 بحارًا، مشيرًا إلى أن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقي من روسيا والفلبين وليتوانيا، ودول أخرى، مشيرًا إلى أنه ينبغي للطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بزعم عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.