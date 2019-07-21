شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية الليبية للنفط" ترفع حالة "القوة القاهرة" نتيجة لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة "القوة القاهرة" وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية، وذلك نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم،الأحد، أن توقف الإنتاج في حقل الشرارة جاء بسبب "إغلاق مشبوه لأحد الصمامات" على خط الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية مساء الجمعة من قبل مجهولين.

وقال بيان للمؤسسة إن الإغلاق تسبب في خسارة حوالي 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة حوالي 19 مليون دولار يوميا؛ الأمر الذي يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء.