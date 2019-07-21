شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. حار نهارا مع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتى المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كما يستمر تأثير العوالق الترابية التى تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. فى حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج صف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وسجلت درجة الحرارة العظمى فى المملكة 43 درجة مئوية

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البحرين

ذكرت ادارة الارصاد الجوية، أن الطقس سيكون اليوم الاحد، حارأ مع ظهور بعض السحب خلال النهار ورطبا نسبيا احيانا والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد لكنها شمالية بوجه عام وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.

وأوضحت أن ارتفاع الموج يتراوح من قدم إلى ثلاثة أقدام ودرجة الحرارة العظمى 43 م والصغرى 28 م والرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 30%.

سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى، اليوم الخميس، 39 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى، اليوم الخميس، 45 درجة مئوية.