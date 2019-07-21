السفير المصري لدى السودان يجدد دعم بلاده للاتفاق بين العسكري وقوى التغيير

جدد السفير المصري لدى السودان، حسام عيسى، ترحيب بلاده بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير، مؤكدا أن مصر تدعم كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

وقال عيسى في تصريح صحفي لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" اليوم السبت، أن العلاقات السودانية المصرية متطورة وتاريخية، مؤكداً وجود توافق كامل حول المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار السفير المصري إلى أن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر.

وكشف عيسى إن مصر ترتب لإقامة مشروعات تنموية وإقتصادية وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي الذي وصل مراحل متقدمة.

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