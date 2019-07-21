الصادق المهدي: أحزاب متطرفة تراهن على الفوضى في السودان

حذر رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، من أحزاب "تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية" وتنظر للفترة الٳنتقالية "كفرصة لبناء مجد سياسي".

وشدد المهدي خلال مخاطبته ورشة بعنوان "الإعداد لمؤتمر السلام الشامل والعادل" السبت، على أن قضية السلام تعد ٲولوية للحكومة الانتقالية، داعيا لإنشاء مجلس قومي للسلام.

وطالب المهدي بتحقيق مستقل وشفاف وواسع في كل الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد الثالث من يونيو، كما دعا "قوى الثورة" للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية.

وأكد المهدي وجود تحديات خارجية تتمثـل في مواجهة قوى خارجية، رأى أنها لا تحب الخير للسودان و"تجد ضالتها في فشل تجربة الانتقال والانتكاسة، حتى لا تكون حافزا لنهوض الشعوب والثورة ضد الطغيان".

وأشار إلى تحديات داخلية سمّاها بـ "تآمر قوى الردة" والثورة المضادة، منوها إلى أنها تسعى لـ "اختطاف الثورة" بٳغراء ضباط للٳقدام على انقلاب، فضلا عن تحركاتها لخلق الفوضى، وقطع الطريق ٲمام الاتفاق على تشكيل سلطة مدنية ملتزمة بالسلام والديمقراطية.

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