الهند: لم نفرض أى حظر شامل على تداول العملات المشفرة

كشفت الحكومة الهندية أنه على الرغم من وجود قيود مصرفية فرضها بنك الاحتياطى الهندى، فإن البلاد لم تفرض أى حظر شامل على تداول العملات المشفرة حتى الآن.

ونقلاً عن موقع “Gadgets”، قال "أنوراغ ثاكور"، وزير الدولة للشئون المالية والشركات : "فى الوقت الحالى لا يوجد قانون منفصل للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، لذلك فإن جميع الإدارات ووكالات تنفيذ القانون مثل البنك الاحتياطى الهندى ومديرية التنفيذ وسلطات ضريبة الدخل، إلخ.. تتخذ الإجراءات وفقًا للقوانين الحالية ".

ووفقًا لمسودة "حظر العملة المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمى 2019"، فإن الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو بيعها أو التعامل بها مثل "البيتكوين"، العملة المشهورة الأكثر شيوعاً فى العالم، يمكن أن يلقيك فى السجن لمدة 10 سنوات، حيث وضحت المسودة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات للأشخاص الذين " ينشئون أو يحتجزون أو يبيعون أو ينقلون أو يتصرفون أو يتعاملون بالعملات المشفرة".