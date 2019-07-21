مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء الزاوية

وقالت المؤسسة، إن الإغلاق تسبب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يوميا، وفقا لرويترز.



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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم السبت، إغلاق حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، منذ أمس الأول الجمعة، بسبب ما يشتبه بأنه إغلاق لصمام، وأن تحقيقا بدأ في الأمر.

ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق. وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية الواقعة بغرب ليبيا والتي يحيط بها عدد من البلدات والمدن.

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وقال مسؤول في المؤسسة لرويترز إن إغلاق حقل الشرارة سيؤدي لتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة أن الإنتاج في حقل الفيل القريب لم يتأثر بالواقعة.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدرالمنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.