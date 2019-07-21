دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بمستشعر 3D ToF ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، إلا أن مستشعر 3D ToF لن يكون من بين إعدادات الكاميرة هذا العام، على أن يأتي في إصدارات الأيفون التي تنطلق في 2020.

تبدأ شركة ابل في إضافة بعض التغييرات الطفيفة في تصميم ومواصفات إصدارات ابل هذا العام، مع تصميم مربع الشكل وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، إلا أن ابل في طريقها لدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بمواصفات أكثر.

وقد كشفت التسريبات مؤخراً على أن مستشعر 3D ToF سيكون من بين مواصفات إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، حيث يأتي من بين إعدادات الكاميرة الخلفية، أيضاً من المقرر أن يدعم المستشعر تقنية الواقع المعزز في 12 نموذج من هواتف الأيفون.

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ومن المتوقع أيضاً أن يعزز المستشعر عمق التصوير بتفاصيل أكثر دقة مع مؤثرات أفضل مثل bokeh ومؤثرات الإضاءة في تطبيق الكاميرة، كما يأتي مستشعر 3D ToF ليدعم تقدير المسافات حتى 4.5 متر أو 15 قدم، وهي مسافة أكبر من نفس الميزة في هواتف الأندوريد.

أيضاً تخطط ابل لإستخدام تكوينات VCSEL في مستشعر ToF التي ترتكز في عملها على النبضات الضوئية، لذا يختلف مستشعر 3D الذي يأتي في إصدارات الأيفون الحالية، حيث يعتمد نظام TrueDepth على الضوء المنتظم كبديل لمستشعر ToF، لذا من المتوقع أن يأتي مستشعر ToF بدقة أعلى في التصوير ودعم مدى أطول.

المصدر

هذا الموضوع ابل تدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بمستشعر 3D ToF ظهر على التقنية بلا حدود.