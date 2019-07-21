شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود البارزانى: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا.
جاء ذلك في تعليق له على إعتقال منفذي هجوم أربيل.
وقال البارزاني في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب"، مبينا أن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطني كردستان المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية في الإقليم".
ودعا الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان، مثمنا أبطال القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي استطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت.
يذكر أن مديرية اسايش أربيل أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أحد المطاعم بأربيل والذي أدى إلى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسعود البارزانى: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.