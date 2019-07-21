أحمد النومان.. بصمة في الاقتصاد الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد قطاع الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، رجل الأعمال، أحمد عبد الله علي النومان الشامسي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات، فهو رجل أعمال بارز، تولى العديد من المسؤوليات، على المستويين الحكومي والقطاع الخاص شبه الحكومي.

تميّز الراحل بدماثة خلقه وشغفه الذي لا يخبو للعمل على تعزيز قطاع الأعمال في الشارقة، من خلال مساهماته في أكثر من شركة ومرفق وبقطاعات متنوعة، فقد كان الراحل أيضاً رئيساً وعضواً في عدد من مجالس الإدارات لشركة في مختلف القطاعات المالية والصناعية والتجارية، فتميزت مساهماته وتوجيهاته دائماً بإنجاح الأعمال والتطوير المبني على الخبرات الكبيرة والعلاقات الطيبة مع مجتمع الأعمال والتنفيذيين والمسؤولين في شتى المجالات.

تولى النومان خلال مسيرة العمل الحافلة بالنجاحات، مسؤولية مدير دائرة الأراضي والأملاك في حكومة الشارقة، وكان عضو مجلس إدارة بنك الشارقة منذ تأسيسه في العام 1973، قبل أن يتولى رئاسة المجلس منذ العام 1993، إلى أن توفاه المولى عز وجل.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لبنك الشارقة، وكأحد مؤسسي البنك، قاد المغفور له بنك الشارقة على مدى نحو ثلاثين عاماً بحكمة وثبات في مسيرته ونجاحاته.

رافق وساهم الراحل في مسيرة تطوير بنك الشارقة الذي كان أول بنك تجاري في الإمارة يوم تأسيسه والخامس على مستوى دولة الإمارات.

وبنشاط لا يمل كان النومان مساهماً في تعزيز مكانة البنك الذي لعب منذ تأسيسه دوراً أساسياً في ترسيخ دور إمارة الشارقة من خلال تعزيز نموها الاقتصادي بشكل خاص ونمو دولة الإمارات بشكل عام.

ومنذ توليه رئاسة مجلس إدارة البنك ، بدأت مساهمات النومان كرجل أعمال ومصرفي، في التحول نحو استراتيجيات التمكين، وهذا ينعكس في التحولات الكبرى التي شهدها البنك على مدى العقدين الماضيين، من ترسيخ للاستدامة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والعمراني للدولة التي غدت واحة استقرار ومركز جذب أساسياً للاستثمارات العالمية في المنطقة.

برحيل النومان، خسر مجتمع الأعمال الإماراتي أحد رجالاته الأوفياء الذي واكبوا نهضة الإمارات وتطور اقتصادها منذ تأسيس الاتحاد، والعزاء يبقى بالأجيال الجديدة من أبناء الإمارات الذين يواصلون مسيرة البناء نحو مستقبل أراده النومان وجيله من قادة الأعمال أكثر تطوراً وإشراقاً.