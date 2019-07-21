وفد من أطفال الشارقة يُشارك في «مدينة شباب 2030»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك وفد من «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في النسخة العاشرة من مدينة شباب 2030، التي تُقام برعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين.

وتنظم الفعالية وزارة شؤون الشباب والرياضة بالمملكة، تحت شعار «بحريني وأفتخر»، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «تمكين»، وذلك من 21 حتى 25 الجاري.

يترأس الوفد الذي غادر، أمس، إلى البحرين، فاطمة راشد المهيري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالإنابة، يرافقها عبدالله المرزوقي، تنفيذي أول تسويق، ومنسق شؤون الوفد، ومريم عبدالله الحمادي، إداري برامج موسمية، وأفنان محمد علي، تنفيذي فعاليات، وفاطمة علي الكعبي، مشرف مسار المهارات والأنشطة العامة. ويضم الوفد كوكبة من الأطفال المتميزين في المهارات الإبداعية والابتكارية في مختلف المجالات، ومن أعضاء شورى أطفال الشارقة، وهم: سلامة سيف الطنيجي، سيف عبيد خلفان السويدي، سلطان حسن العبيدلي، أحمد عبدالله المزروعي، محمد عبدالله النقبي، عبدالرحمن خالد العبدولي، شيخة سالم مخلوف النقبي، شوق خليل سحاكوه، روضة علي السلامي، ريم خميس المزروعي.