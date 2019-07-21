تنسيق سعودي أمريكي لإبقاء الضغط على إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عن المسؤول قوله: «إنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية، لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها»، ولم يحدد المصدر عدد القوات التي سيتم إرسالها إلى المملكة.

ومن جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن تحضيرها لعملية بحرية في منطقة الخليج العربي، أطلقت عليها اسم (الحارس) بهدف ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية بالمنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

وقالت القيادة في بيان إن «الهدف من عملية (الحارس) هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز، وخليج عمان، ومضيق باب المندب».

وأضافت: «سيمكن إطار الأمن البحري، هذه الدول من توفير حراسة لسفنها، التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته». وأوضحت القيادة، أنه في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، فإن المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين، ستكون مطلوبة لنجاحها.

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وأكدت أن المسؤولين الأمريكيين، سيواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لعملية (الحارس)، لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية.

وتعرضت الملاحة الدولية في الأسابيع الماضية لتصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني؛ حيث تم استهداف سفن تجارية عدة بخلاف إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية.

كما أعلنت (سنتكوم)، أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك اسبر، وبالتنسيق مع السعودية، أذن بنقل القوات والموارد الأمريكية لنشرها هناك. قالت القيادة في بيان إن «هذا الإجراء، يوفر رادعاً إضافياً، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والحقيقية»، وأضافت أن «هذا الإجراء، سيسهم أيضاً بتوفير عمق عملياتي وشبكات لوجستية في المنطقة».

كما أعلنت (سنتكوم)، عن وجود طائرات استطلاع في منطقة الخليج العربي لمراقبة الأوضاع هناك، لاسيما في مضيق هرمز. وقالت القيادة في بيان لها «لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي، تراقب الأوضاع في مضيق هرمز».

وذكرت (سنتكوم)، أن «القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية على اتصال بالسفن الأمريكية العاملة في المنطقة لضمان سلامتها». (وكالات)