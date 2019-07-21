الشارقة أول ضيف شرف عربي على معرض جوادالاهارا للكتاب في المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوادالاهارا: ”الخليج 365”

احتفاء بالثقافة الإماراتية والعربية، وتقديراً لإنجازات إمارة الشارقة ومكانتها العالمية في صناعة المعرفة ودعم الإبداع، أعلنت إدارة معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكسيك، عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف دورته ال34 في العام 2020، لتكون الإمارة بذلك أول ضيف شرف من العالم العربي في تاريخ أكبر معرض للكتاب في أمريكا اللاتينية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته إدارة المعرض، بحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وراؤول باديلا لوبز، رئيس معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، وهكتور راؤول سوليس غاديا، نائب رئيس جامعة جوادالاهارا، وماريسول شولز مانوت، مدير معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، وحضور أكثر من 350 كاتباً وناشراً وإعلامياً.

كشفت جامعة جوادالاهارا (الجهة المنظمة للمعرض) خلال المؤتمر الذي أقيم خصيصاً للإعلان عن اختيار الشارقة ضيف الدورة المقبلة من المعرض، أن احتفاء المشهد الثقافي المكسيكي بالإمارة (العاصمة العالمية للكتاب 2019)، سيكون من خلال سلسلة فعاليات وندوات ستفتح باب الحوار مع الثقافة العربية، والحراك الإبداعي والمعرفي في الشرق الأوسط، وسط أكثر من 47 دولة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي: «يمثل اختيار الشارقة ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، تأكيداً لعمق الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في مشروعها الحضاري والثقافي، حيث تتجسد فيه كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي ظل يؤكد أن الكتاب هو المساحة التي يمكن أن تقترب فيها القارات والثقافات من بعضها بعضاً، وتكتشف حجم التشابه الذي تعيشه، وهو النافذة التي يمكن أن تُطل منها شعوب العالم على بعضها بعضاً بمحبة وتعايش وسلام». وأضاف العامري: «أنْ يحتفي معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب بالشارقة، فذلك يعني أن يحتفي المشهد الثقافي في أمريكا اللاتينية بالمنجز الثقافي والتاريخ الحضاري والمعرفي للحضارة العربية بأسرها، فهذا المعرض يعد الأكبر في القارة، والشارقة اختارت منذ أكثر من أربعين عاماً على انطلاق مشروعها الحضاري، أن تقدم الوجه الحقيقي للثقافة العربية، وتظل حاضنة الحراك الإبداعي والثقافي العربي بصورته الشاملة والكاملة؛ الأمر الذي يجعل الاحتفاء بالإمارة في العام 2020، هو لقاء تاريخي بين الثقافتين العربية واللاتينية».

وأشار العامري إلى أن الشارقة ستعمل على إعداد برنامج متكامل لسلسلة فعاليات تقدم من خلالها جهود الإمارة الثقافية والمعرفية، وتعكس مسيرة الأدب والمعرفة والإبداع العربي للقراء والمثقفين في أمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يشكل فرصة لتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك على صعيد قطاع النشر والترجمة وصناعة الكتاب.

واعتبر العامري، أن حضور الشارقة ضيف شرف على كثير من معارض الكتب العالمية، يجسد في واحدة من صورة احتفاء العالم بالشارقة؛ العاصمة العالمية للكتاب 2019. وقال: «إن الإمارة تنقلت خلال السنوات الأخيرة بين قارات العالم وعواصمه الثقافية باختيارها ضيف شرف، وضيفاً مميزاً على معارض الكتب، فمن باريس، إلى ساو باولو، وصولاً إلى نيودلهي، وتورينو وحتى المكسيك. ونتطلع إلى أن نجوب العالم برسالة الشارقة ودعم حاكمها، ومنجزات المثقفين والكتاب الإماراتيين والعرب».

وقال راؤول باديلا لوبز: «يشرفنا أن تقبل الشارقة دعوتنا لتكون ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، فنحن نؤمن بأن الثقافة رابط حضاري كان له دور أساسي في صنع تاريخ الإنسانية، وهو ينعكس في جميع مناحي الحياة، وبشكل خاص في لغات الشعوب. فعلى سبيل المثال اسم مدينتا (جوادالاهارا) مستوحى من العربية ويعني (وادي الحجارة). وجاء اختيارنا للشارقة نظراً لتجربتها الغنية في دعم قطاع النشر، ومبادراتها السباقة لتعزيز ثقافة القراءة، وتسهيل وصول جميع أفراد المجتمع للكتاب، وتحفيز جيل الشباب بشكل خاص على حب المعرفة».

وأضاف باديلا لوبز: «نتطلع لحضور إمارة الشارقة ضيف شرف المعرض، باعتبارها منارة للثقافة العربية، ونحن بدورنا نسعى إلى أن يكون هذا الحدث نافذة دولية تتعرف من خلالها شعوب أمريكا اللاتينية إلى الإرث الحضاري والأدبي واللغوي والفني في العالم العربي، والاطلاع على عاداته وتقاليده المختلفة»، مشيراً إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب منذ عام 1982، يعتبر واحداً من الفعاليات الثقافية البارزة على الصعيد العربي والإقليمي.

وحول المعرض ومشاركة الشارقة، قالت ماريسول شولز مانوت، مديرة معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب: «تم اختيار الهند ضيف شرف لدورة هذا العام من المعرض، ويسرنا أن تكون إمارة الشارقة ضيفنا في الدورة المقبلة، لما تمثله من بوابة ومركز ليس للثقافة الإماراتية وحسب؛ وإنما للثقافة العربية بصورة عامة، بكل ما تتضمنه من فنون وآداب وتاريخ وفكر، حيث ندرك حجم الجهد الذي تقوده برؤى حاكمها صاحب السمو حاكم الشارقة؛ الأمر الذي يجعلنا فخورين بقبول اختيارها ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، ويجعلنا واثقين من أثر هذه الاستضافة في التعريف بهذا الحدث البارز».

وفي كلمته الترحيبية، قال هكتور راؤول سوليس غاديا: «تشرفنا استضافة إمارة الشارقة في دورة المعرض المقبلة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تعكس تقديرنا للدور المحوري الذي طالما قامت به إمارة الشارقة في إثراء الحضارة الإنسانية بمصادر العلم والأدب والمعرفة، ولجهودها في ترسيخ التواصل الثقافي بين الشعوب».

ويعتبر معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب أكبر سوق في العالم للكتب الصادرة باللغة الإسبانية، ويعود تاريخ انطلاقه إلى عام 1987، ويشهد كل عام مشاركة ما يقارب 20 ألفاً من الناشرين وخبراء صناعة الكتاب من 47 دولة، و800 كاتب على مدى تسعة أيام، فيما شهدت دورة العام الماضي التي كانت البرتغال ضيف شرف فيها، حضور 818 ألف زائر.