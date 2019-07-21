الجيش العراقي يبدأ المرحلة الثانية من عمليات «إرادة النصر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات (إرادة النصر) العسكرية لملاحقة عصابات تنظيم «داعش» شمالي بغداد. وذكر بيان حكومي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة أشرف ميدانياً على إطلاق المرحلة الثانية من عملية (إرادة النصر) في منطقتي الطارمية و المشاهدة شمالي بغداد.

وأوضح أنه التقى بالقادة والآمرين، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون في تلك المناطق ومنع بقايا «داعش» من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكانت المرحلة الأولى من العملية، قد انتهت قبل أيام بعد تفتيش المناطق الغربية من محافظات نينوى و صلاح الدين و الأنبار، وحتى الحدود السورية.

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني عراقي، إنه «تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من عملية (إرادة النصر) شمالي بغداد، أغلقت القوات الأمنية في الطارمية، مداخل القضاء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة».

وأضاف، أن «القوات الأمنية لم تسمح بخروج ودخول المواطنين إلى القضاء إلا في الحالات الإنسانية».

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وأكدت خلية الإعلام الأمني من جانب آخر، مقتل عشرة إرهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية، وقالت الخلية في بيان، إن «طيران التحالف الدولي، نفذ، مساء أمس الأول، ضربة جوية على وكر للإرهابيين شمالي بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية»، وأضافت أن «الضربة نفذت وفقاً لمعلومات دقيقة»، مشيرة إلى أنها «أدت إلى مقتل عشرة إرهابيين كانوا داخل الوكر».

أما في العاصمة بغداد، فقد أكدت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقتي شهداء ابي غريب، والسيدية». وقال مصدر أمني في بغداد: إن «مدير شرطة قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية العميد جبار الاسدي، قتل بإطلاق نار نتيجة نزاع عشائري في بغداد»،

وأضاف أن «الاسدي من سكنة بغداد وكان في إجازة بالعاصمة».

وفي كردستان العراق، أعلن الجيش التركي، تصفية ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذتها المقاتلات التركية على معاقل الحزب شمالي العراق.

وذكر بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على «تويتر»، أمس، أن «غارات جوية نفذت على أوكار منظمة «بي كا كا» في منطقة متينا.

وأوضح البيان أن «الغارات، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين من العمال الكردستاني، وتدمير مواضع أسلحة، ومخابئ تابعة لهم».