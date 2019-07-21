أهالي طرابلس يستعدون لساعة الصفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت، تعليمات لأهالي العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة. ودعا المركز في بيان صحفي، نقلته «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبية: «كافة شباب العاصمة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلون المدينة»، مشيراً إلى أنه «يجب التأكيد على أن هذا أيضاً بمثابة إنذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم لأنهم سيكونون الهدف المباشر».

وأوضح البيان إلى أهالي العاصمة طرابلس «في هذا الصدد فإن إجراءاتكم كالآتي، تحديد أماكن التمركز النهاري والليلي، رصد نوع الأسلحة، أماكن الآليات، توزيع المهام، طريقة قفل الطرق والمحاصرة والقبض، الحرص والحذر ومراعاة السرّية التامة من أجل سلامتكم».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في وقت سابق عن «قلقه» حسب ما توفر له من «معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد». ولفت المجلس إلى أن قوات الجيش تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي.

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تبذل ما بوسعها مع جميع الأطراف المحليين والخارجيين لتجنب مزيد من التصعيد العسكري في طرابلس. وناشدت البعثة «كل الأطراف احترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية»، وذكرتهم بالعواقب المترتبة على مخالفة هذه البنود.

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وأفادت وسائل إعلام محلية أن مناطق جنوب العاصمة طرابلس تشهد تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات المشير خليفة حفتر، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأرتال عسكرية في طريقها إلى ضواحي طرابلس.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة بطرابلس، الإفراج «لدواع صحية» عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام قبل أربعة أعوام.

وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، قبل ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن قرارها الإفراج عن المحمودي جاء «بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية».

والبغدادي المحمودي الذي أدين بمحاولة قمع الانتفاضة الشعبية في 2011 وجلب المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام، هو احد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام «رمياً بالرصاص» من قبل محكمة ليبية في 2015.(وكالات)