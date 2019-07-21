تركيا تفاقم التوتر شرقي المتوسط في ذكرى تقسيم قبرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا القبارصة الأتراك واليونانيون، أمس السبت، الذكرى ال45 لتقسيم الجزيرة، بعد تدخل عسكري لتركيا، وسط توترات متصاعدة بشأن عمليات تنقيب للأخيرة قبالة شواطئ الجزيرة، فاقمت منها مؤخراً بالإعلان عن إرسال سفينة أخرى إلى المنطقة، طالبت معها صحف عالمية الدول الغربية باعتبار أنقرة «حليفاً لا يستحق المخاطرة»، وذلك رداً على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي هدد بدوره بتكرار التدخل العسكري التركي.

وأطلق الدفاع المدني القبرصي اليوناني صافرات الإنذار في الساعات الأولى من الصباح، لإحياء ذكرى ضحايا التدخل العسكري التركي منذ 45 عاماً، فيما نظمت في الشمال الموالي لأنقرة احتفالات عسكرية بالحدث الذي قسم البلاد في العام 1974.

ومنذ ذلك الحين، ظلت قبرص مقسمة إلى شمال تركي غير معترف به دولياً، وجمهورية قبرص اليونانية وعاصمتها نيقوسيا، وهي أيضاً أحد أكثر المناطق المدججة بالسلاح في العالم، إذ يتمركز أكثر من 35 ألف جندي تركي في الشمال وحده.

وفشلت محاولات دولية لتسوية الصراع على مدار سنوات، بسبب الدعم التركي للشمال.

Advertisements

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا هذا الأسبوع على إجراءات عقابية ضد تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، وصفوها ب«غير الشرعية». وكانت نيقوسيا طلبت من الاتحاد اتخاذ إجراء، بعدما أرسلت تركيا سفينتين وهما «الفاتح وياووز» للتنقيب في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من منطقتها الاقتصادية.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع أنقرة في الوقت الحالي.

ولا تلوح في الأفق بادرة لتهدئة الأجواء، إذ نقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أردوغان قوله، إن الجيش التركي «لن يتردد في اتخاذ الخطوة التي اتخذها قبل 45 عاماً إذا لزم الأمر». وأضاف: «هؤلاء الذين يعتقدون أن ثروة الجزيرة والمنطقة تخصهم فقط سيواجهون إصرار تركيا والقبارصة الأتراك».

وفي تصعيد تركي آخر، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أمس أن بلاده سترسل سفينة مسح للانضمام إلى سفينتي حفر ومركب بحثي، تعمل في المياه القبرصية، شرقي البحر المتوسط.

في السياق نفسه، دعت شبكة «بلومبيرج» الخميس، الدول الغربية والولايات المتحدة إلى اعتبار أنقرة حليفاً لا يستحق المخاطرة، وذلك بسبب سياسة الرئيس أرودغان «الاستفزازية والمزعجة» في المنطقة، وقالت: «حان الوقت للاعتراف بحدوث المزيد من الإزعاج، حيث إن تركيا تخلت عن الغرب مع سابق القصد والنية». (وكالات)