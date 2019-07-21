شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة محمد بن زايد إلى بكين..صواب الرؤية الإماراتية الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمل القبيسي: استثمار الدبلوماسية البرلمانية للتنسيق حيال القضايا المشتركة

زيارة محمد بن زايد للصين دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية الشاملة



أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي سيبحث خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وكبار القادة والمسؤولين الصينيين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف والخطط الرامية إلى العبور إلى المستقبل وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقالت إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، للصين دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضحت أن التعاون البرلماني بين الإمارات والصين، جزء من مشهد تطور العلاقات بين البلدين، كما أن المؤسسات البرلمانية أحد أركان هذه العلاقات وركائزها الحيوية، لما ترتبط به من أطر تنفيذية وتشريعية تدعم توجهات البلدين في كافة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياسي والثقافي والسياحي، فضلاً عن الحرص على استثمار الدبلوماسية البرلمانية في التنسيق خلال المشاركة في المحافل البرلمانية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف وكل ما من شأنه أن يحقق مصالح الشعوب واستقرارها.

وأشارت إلى أن الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، تضع العلاقات المتنامية بينهما في مرتبة متقدمة تستند إلى رؤية وتطلعات القيادتين، والشعبين الصديقين، وأشارت إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشهد نمواً ملحوظاً وتطوراً غير مسبوق، ترجمة وتجسيداً لرؤية قيادتي البلدين وحرصهم على النهوض بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

وأشادت القبيسي بهذه الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الناجحة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والزيارات المتبادلة بين قيادتي وكبار مسؤولي البلدين، وبالنجاح الكبير الذي ستحققه في شمول عدد كبير من أهم مجالات التعاون الاستراتيجية بما يضع العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين في مرتبة متقدمة مستندة إلى رؤية وتطلع قيادتي البلدين والشعبين الصديقين وينقلها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، وبكل فخر ستترجم النتائج الكبيرة من هذه الزيارة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في مختلف المشروعات الدولية التي تخدم مصالح دول العالم وتعزز النمو والازدهار وتعود بالخير والنماء على الشعوب في إطار من الشراكات المتوازنة التي تراعي مصالح الأطراف كافة.

وثمَّنت عالياً الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين الشعبية والنتائج المتوقعة فيها؛ حيث ذكرت أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في إبريل 2019 لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وعقد على هامش أعمال المنتدى، جلسة مباحثات موسعة مع شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

كما أن الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في عام 2015 وقبلها في عام 2012، كان لها الفضل الكبير في توطيد العلاقات الإماراتية الصينية الاستثنائية والتي شكلت فرصة مهمة لعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية الشاملة والاتفاقيات المهمة التي شملت 40 اتفاقية في محاور تنموية واستثمارية مهمة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والنهوض بالتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار واكتشاف الفرص الجديدة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وحققت الدبلوماسية البرلمانية، العديد من النتائج خلال المباحثات التي عقدها وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مع كل من لي تشاتشو رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني ورئيس المؤتمر الاستشاري الصيني وأمين عام لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة شانشي ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة شانشي، وأمين عام لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة جيانجسو ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة جيانجسو، ومدير أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجامعة ومدير مركز الشيخ زايد أثناء زيارة مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، لما له من دور رائد في ترسيخ العلاقات الثقافية مع الصين.



سفير الدولة لدى الصين:الزيارة ستعمل على تعميق العلاقات بين البلدين



أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن زيارة الدولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين، ستعمل على تعميق العلاقات بين البلدين وبنائها على أساس الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في يوليو/ تموز من العام الماضي، خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج، وما تمخض عنها من اتفاقيات وتفاهمات، حيث شكلت بداية مرحلة جديدة من التعاون، فمنذ تلك الزيارة حققت العلاقة بين الإمارات والصين تنوعًا في أوجه التعاون ورفعت من سقف الطموح.

وأضاف: ستشهد هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، تشمل رواد قطاع الأعمال المؤثرين في الصين ونتوقع تحقيق إنجازات مؤثرة تطال مختلف القطاعات وفي عدد كبير من المشاريع، تضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات السابقة، التي شملت مجالات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتصنيع والثقافة والسياحة مع الجانب الصيني.

وأكمل: تحرص الإمارات على تعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع الصين، وتتبنى نظرة طويلة المدى تهدف إلى علاقة استراتيجية شاملة وقوية ومتجددة، فالعلاقات بنيت على سنوات طويلة من التواصل الثقافي والحضاري والتبادل التجاري، ولنا أن نستثمر موافقة هذا العام مع مناسبة مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وهي مناسبة تحمل خصوصية وقيمة مهمة في العلاقات الثنائية، إننا نضع في اعتبارنا العمل بوصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي دعا فيها إلى بناء العلاقات الدولية على أسس من التسامح والتنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة للشعوب وقبول الآخر.



السفير الصيني لدى الدولة:توطيد التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق

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أبوظبي:محمد علاء

أكد ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن «زيارة الدولة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين تعد نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستُسهم في تعزيز الصداقة بين الصين والإمارات، وكذلك تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد في تصريحات خاصة ل«الخليج» تشاطر البلدين العظيمين في جوانب شتى، منها ارتباطهم برصيد ضخم من العطاء لنشر السلام والتنمية في العالم، موضحاً أنه إذا استعرضنا مسيرة التنمية للبلدين، لوجدنا أنه في سبعينات القرن الماضي، تزامن إعلان دولة الإمارات مع انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين.

وقال إن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبكين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين حافظت على زخم كبير؛ حيث التزم الطرفان بالعمل معاً وفقاً لمبدأ الاحترام.

وتابع: خلال ال 35 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دخل البلدان مرحلة حقّقا فيها معجزة الصعود، وعملا فيها بالكفاح والجهد لاستكشاف طريق تنموي يناسب ظروفهما الوطنية، وترتبط قيادتا البلدين بصداقة عميقة وتوافق ضمني يتمثل في التطابق بين مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها شي جين بينج الرئيس الصيني، ومبادرة «إحياء طريق الحرير» التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



الدولة ترسخ نهج التسامح بعلاقات قوية مع الأصدقاء شرقاً وغرباً

إعلاميون: العلاقات الإماراتية الصينية تشهد مزيداً من التطور والنمو



تشهد العلاقات الإماراتية الصينية المزيد من التطور والنمو في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتؤكد متانة هذه العلاقات التي بدأت عام 1971، حيث تربط البلدين العديد من القواسم المشتركة تكرس ما بناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من علاقات قوامها التسامح بين الأشقاء والأصدقاء.

وفِي هذا الإطار استطلعت وكالة أنباء الإمارات (وام) آراء عدد من الإعلاميين المرافقين لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجمهورية الصين الشعبية حول أهمية الزيارة للجانبين الإماراتي والصيني.

فقال الإعلامي حامد المعشني المذيع في قناة أبوظبي: إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، إذ من المنتظر توقيع العديد من الاتفاقيات التي ستعطي زخماً كبيراً للعلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر مؤشراً لخريطة طريق للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن الفعاليات المصاحبة للزيارة تمثل عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تنميتها.

من جانبه، قال الإعلامي عبدالله المطوع مدير مكتب قناة العربية في الإمارات: إن السنوات الأخيرة شهدت نمواً سريعاً في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية حتى أصبحت الإمارات الشريك الأهم للصين في المنطقة العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 50 مليار دولار.

وأضاف أن هذا جعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم.. مشيراً إلى أن عدد الفعاليات المصاحبة للزيارة يؤكد ذلك.

وأوضح أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات كان حريصاً على تقوية تلك العلاقات، إذ إن زيارته، رحمه الله، للصين عام 1990 كانت بداية لمرحلة جديدة من العلاقات المتينة بين البلدين.

أما الإعلامي حسين الطنيجي المراسل الإقليمي لتليفزيون أبوظبي، فأكد أن الصين حريصة على تقوية علاقاتها بدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه في عام 1984 أُنشئت سفارة جمهورية الصين الشعبية في أبوظبي، وهو ما مهد لأول زيارة للرئيس الصيني يانج شونج كون إلى دولة الإمارات عام 1986.

وأوضح أن زيارة المغفور له الشيخ زايد عام 1990 للصين كانت انطلاقة حقيقة لما آلت إليه العلاقات الآن، حيث يجني الطرفان ثمار ذلك حالياً.

من جانبه، قال الإعلامي فيصل بن حريز مقدم البرامج على قناة سكاي نيوز عربية: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للصين تتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين حرص البلدان على التقارب أكثر، وتمتينها في المجالات كافة.

وأضاف أن الإمارات حرصت على تقوية العلاقات من جميع الأصدقاء، سواء في الغرب أو الشرق، وهو ما يدل على نهج التسامح الذي تعيشه.. موضحاً أن الإمارات لديها رؤية استراتيجية لتعدد شراكاتها وتنوعها.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج وصف الإمارات خلال زيارته الأخيرة للدولة بأنها واحة للتنمية في العالم العربي، موضحاً أن هذا يؤكد أهمية الإمارات بالنسبة للصين، لكونها بوابة لانفتاحها على العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.(وام)



الرياضة المحلية تعد للتحدي الكبير

ألعاب «هانج تشو 2022».. رافد جديد يدعم العلاقات مع الصين



اعتباراً من 2 سبتمبر عام 2018، وهو اليوم الختامي في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد جاكرتا».. اتجهت أنظار دول آسيا بشكل عام والإمارات على وجه التحديد، إلى الصين، ومدينة هانج تشو بالأخص، كونها ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2022، وذلك للمرة الثالثة التي تقام بها تلك الدورة بمدينة صينية، وذلك بعد أن نجحت في تنظيمها بامتياز في بكين عام 1990، وفي جوانزهو عام 2010.

الرياضة الإماراتية بدأت على الفور في الإعداد للتحدي الكبير بالصين، وعلى مدار الساعة لم تتوقف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الرياضة في الدولتين من أجل التنسيق والإعداد لأفضل ظهور إماراتي بالدورات الآسيوية في هذه المدينة، مستفيدين من عمق العلاقات القوية في قطاع الرياضة، ومن رصيد التعاون الطويل بين الدولتين لتبادل الخبرات والمعسكرات والتجارب والمبادرات الملهمة، حتى تدخل فرق بعثتنا في أفضل جاهزية للدورة، ولا سيما أن الصين حققت قفزة هائلة أذهلت العالم في كل الألعاب الرياضية، قادتها إلى قمة الترتيب العالمي في أولمبياد «بكين 2008» على حساب المارد الأمريكي العملاق صاحب الصدارة التقليدية، فيما اعتبره المراقبون معجزة صينية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وفي هذا السياق أكد العميد عبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، أن قطاع الرياضة من أبرز القطاعات المستفيدة من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين، ومن الخطوات المدروسة للقيادة الرشيدة في دعم العلاقات بين الدولتين، ووصولها حالياً إلى أعلى مستوى في التعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الصين وتجربتها في مجال الرياضة ليست بعيدة حالياً عن صانع القرار الرياضي في الإمارات، كتجربة ملهمة في النمو والتطور والازدهار، في حين أن الإمارات لها باع طويل وتقدم واضح في الكثير من الرياضات النوعية التي يمكن أن تستثمره الصين في استكمال مشروعها مع النهضة الرياضية.

وقال: «إن الزيارات التي يقوم بها صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لمختلف دول العالم تعزز مكانة الإمارات على المحيط الدولي، وتفتح كل الآفاق لدفع العلاقات المشتركة مع هذه الدول، والصين من الدول الرائدة حالياً في التطور بكافة المجالات، والمجال الرياضي تحديداً».

وحول دورة الألعاب الآسيوية «هانج تشو 2022» أوضح أنها ستكون منصة مهمة ورافداً جديداً يدعم نمو وتطور العلاقات بين الإمارات والصين، ونحن من جانبنا وضعنا خريطة طريق للحصول على أكبر قدر من الاستفادة والاستثمار للنمو في العلاقات بين الإمارات والصين، وترجمة ذلك في تأهيل وإعداد الأبطال لخوض هذا التحدي الكبير بطموح الصعود إلى منصات التتويج، وفي هذا السياق فمن المؤكد أن تكون هناك معسكرات ومباريات وخبرات متبادلة بيننا وبين الصين، وبشكل مكثف على مدار السنوات المقبلة.

في السياق نفسه، قال أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة:«ننظر بالكثير من الاهتمام والإعجاب للاستراتيجية التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تنمية وتطوير العلاقات الدولية، وخصوصاً مع الدول ذات الثقل الكبير في العالم، لأن كل هذه الجهود تنعكس على مكانة الإمارات في الخارج، وعلى المواطن الإماراتي داخل الدولة، وبالنسبة لنا كدولة آسيوية فإن الصين تجربة حضارية مهمة وملهمة في كل القطاعات، ومنها قطاع الرياضة».

وأضاف: «على مستوى تجربتي في رئاسة الاتحاد الآسيوي للملاكمة فإن التنسيق والتبادل كبيران بيننا وبين الصين، وليس أدل على ذلك من أن النائب الأول لي من الصين، وقد كنا أكبر الداعمين له في تولي هذا المنصب، وهناك مجالات كبيرة للتعاون بين الإمارات وبين الصين في الألعاب القتالية على وجه العموم، وفي رياضة الملاكمة تحديداً».

(وام)



جمال الظاهري: زخم يدعم العلاقات



قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي ل«صناعات»: «إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى جانب الوفد الاقتصادي المرافق له إلى الصين، تشكل زخماً يدعم العلاقات المتينة والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، وتعد الزيارة امتداداً للشراكات الاستراتيجية الناجحة بين الجانبين في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياسية والثقافية، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من أهم وأبرز الشركاء الاستراتيجيين للصين في المنطقة».

وأضاف : «نحن نتطلع في «صناعات» إلى تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع مختلف دول العالم بهدف بحث سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك. وتمثل الشراكة الإماراتية - الصينية نموذجا عالمياً يحتذى به.