إصابة 4 أطفال باعتداءات الحوثي في الجوف والحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

أصيب طفلان بجروح إثر مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي، أمس، على قرية الغيل غربي محافظة الجوف، في حين أصيبت طفلة بانفجار لغم وطفل آخر برصاص قناص حوثي جنوبي محافظة الحديدة.

وقال مصدر محلي، إن الميليشيات، استهدفت بقذيفة هاون، منزل أحد المواطنين في قرية الغيل، غربي الجوف، ما تسبب بإصابة طفلين بجروح وأضرار بالغة في المنزل.

إلى ذلك، أصيبت طفلة (9 أعوام)، وبترت أصابع قدمها اليمنى جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما أصيب طفل آخر (11 عاماً) بجروح في قدمه اليسرى جراء تعرضه لرصاصة قناص يتبع ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا، بالمحافظة نفسها.