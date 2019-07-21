هل تعدّل الإمارات قوانينها لتحرير ملكية الأجانب في الشركات المساهمة؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: دبي علي أسعد، أنور داود، ومهند داغر



لم تعد دولة الإمارات -بما توفره من بنى تحتية عالمية المستوى- مجرد منصة للشركات العالمية لخدمة أسواق المنطقة، وإنما أخذت الدولة تشكّل بحد ذاتها فرصة للشركات العالمية للاستثمار في مختلف قطاعاتها الواعدة.

وفي إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وانتقال رؤوس الأموال إلى البلدان التي تتمتع بالاستقرار والمناخ الاقتصادي الواعد، والتي تعتبر دولة الإمارات نموذجاً أمثل لها، دعا الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول إلى فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك، وكذلك في الشركات المساهمة بالدولة، من دون قيود أو سقف محدد، مشيراً إلى أن ذلك يدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات.

وسرعان ما تلقت الأسواق الإشارة بإيجابية كبيرة أدت إلى صعود صاروخي لمؤشرات الأسهم، في رد فعل سريع ومرحّب بالخطوة، التي إذا ما تمت، فإنها ستنقل اقتصاد الإمارات إلى مستوى جديد، خصوصاً مع ما يترافق مع ذلك من تسهيل الحصول على إقامات طويلة الأمد، وكذلك فتح أكثر من 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك، بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب، في قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها.

طبعاً، تملك الأجانب (غير المواطنين) غير محدد السقف في الشركات يستدعي تعديلات على القوانين، وخصوصاً من قبل المركزي الذي يشترط ألا تقل ملكية المواطنين في البنوك عن 60%، وكذلك قانون الشركات الذي يضع سقفاً 49% لملكية الأجانب في الشركات المساهمة.

وأظهرت مراجعة مؤشر «إم إس سي آي» الأخيرة ليونيو/‏‏ حزيران 2019 أن الحدود القصوى لنسبة التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المدرجة في أسواق دولة الإمارات، بحاجة لتحسينات، مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى. وأشارت المراجعة، إلى ضرورة تحسين المستويات المتبقية من ملكية الأجانب، وهي النسبة المتاحة للمستثمرين الأجانب من إجمالي النسبة المسموحة لهم.

بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب (غير العرب والخليجيين) في الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نحو 9.98% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” مؤخراً، ووصلت ملكية غير المواطنين (جميع الجنسيات الأجنبية) في هذه الشركات إلى 20% تقريباً.

ولامست القيمة السوقية لملكية الأجانب في الشركات بنهاية جلسة 30 يونيو/‏‏‏حزيران 70 مليار درهم، مقارنة مع 67.9 مليار بنهاية جلسة 31 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2018، أي بزيادة 1.15 مليار درهم.

وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية النصف الأول 9.1% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات، والتي بلغت 755.6 مليار درهم، مع العلم بأن بعض الملكيات المسجلة في الخارج تعود لأفراد أو مؤسسات إماراتية، فيما تكون ملكية بعض الصناديق الإماراتية عائدة لغير الإماراتيين.

أشار تحليل ”الخليج 365” الأخير إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 20.44 مليار سهم في الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، من أصل إجمالي رأس المال المصدر ل 88 شركة وطنية (تسمح بتملك الأجانب) بنحو 204.8 مليار سهم؛ حيث ارتفع عدد الأسهم التي يملكونها بنحو 257 مليون سهم من 20.18 مليار سهم بنهاية عام 2018.

وتتصدر «دانة غاز» قائمة الشركات الوطنية المدرجة من حيث عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بنهاية النصف الأول 2019 بنحو 2.35 مليار سهم، ثم «إعمار العقارية» 2.2 مليار سهم، ثم «داماك» 2.08 مليار، و«الدار» 1.84 مليار، و«تبريد» 1.34 مليار.

كما جاء «أبوظبي الأول» كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لملكية الأجانب بنهاية يونيو 2019 بنحو 17.6 مليار درهم، ثم «إعمار العقارية» 9.83 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 7.8 مليار درهم، ثم «اتصالات» 6.93 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 3.36 مليار درهم. وتأتي «تبريد» في المركز الأول من حيث نسبة ملكية الأجانب بنهاية النصف الأول 2019 ب 45.63%، ثم «أرامكس» بنسبة ملكية 45.19%، ثم «داماك» 34.5%.

وأكد خبراء ماليون، أن فتح ملكية الأجانب دون قيد أو سقف بالشركات المساهمة العامة، سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأسواق وإحداث طفرة فيها، وجذب سيولة تقدر بعشرات المليارات، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى فقدان السيطرة المحلية على الأسهم والقطاعات الإستراتيجية، في ظل زيادة الاهتمام الرسمي وشبه الرسمي بالأسواق.

في المقابل قال الخبراء إن التطبيق يحتاج لوقت، والانجرار وراء الارتفاعات قد يكون متسرعاً خاصة في القطاع البنكي، كما أن التدفقات النقدية ستكون إيجابية من وراء القرار، ولكن ستؤدي إلى رفع الأسعار، ولحماية الأسواق من التقلبات نحتاج إلى آليات و إلى استثمار مؤسساتي محلي، وجذب سيولة أكبر من المستثمر المحلي.

وتوقعوا، أن تشهد الفترة المقبلة عمليات دمج تضع بعض المؤسسات في مصاف المؤسسات الكبرى على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، في حال الإسراع في اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة أن يتابع المستثمر المحلي هذه القرارات للاستفادة من الفرص المقبلة في السوق.

ورأى الخبراء أنه من الناحية العملية من المستحيل أن تزيد نسبة تملك الأجانب في المصارف أكثر من حصة تملك المواطنين، كون هذا القطاع صمام أمان للاقتصاد الوطني، معتبرين أن الأساس يكمن في تطوير حوكمة الشركات والشفافية في الإفصاح.

إجراءات طويلة

أكد محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال المحدودة»، أن الاقتراح جريء من حيث التوقيت والفكرة، كونه يفتح الباب أمام التملك الأجنبي بنسبة 100% وخاصة على «أبوظبي الأول» نظراً لحجمه وثقله على الصعيد المحلي والإقليمي.

وأوضح أن آليات التطبيق تحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة تبدأ من مجلس الوزراء إلى المصرف المركزي الذي وضع حد التملك للأجانب بنسبة 40% للمؤسسات المالية التي تتبعه، وبالتالي زيادة النسبة إلى 100% يعد تغيير جذري لهذا التفكير، علماً أن تحديد سقف التملك الأجنبي جاء من منطلق حماية المؤسسات المالية.

وأفاد ياسين بأن الفكرة تحتاج إلى دراسة، وتحويلها إلى واقع يحتاج إلى شهور بل ربما سنوات، فيما كانت ردة فعل الأسواق على هذا الاقتراح مستعجلة، خاصة بعد قيام الكثير من المحللين الماليين بإصدار دراسات، حول مدى ثقل الشركات الإماراتية في المؤشرات العالمية مثل «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وحجم التدفقات المالية التي قد تكون ضعف الموجودة حالياً.

وذكر ياسين أن القطاع المصرفي في الدولة يعتبر قطاعاً رئيسياً ويقوم بتمويل العديد من المشاريع، وخاصة العقار بل ويتملك عقارات أيضاً، ويتم تملكها في مناطق هي ملك للمواطنين، لذلك قد تحتاج الفكرة إلى تعديل على قانون تملك العقار أيضاً.

وقال إن نقطة الحذر في أن التطبيق يحتاج لوقت، والانجراف وراء الارتفاعات قد يكون متسرعاً خاصة في القطاع البنكي، بيد أن قطاعات أخرى قد تكون الارتفاعات إيجابية بالنسبة لها، وبلا مخاطر، ورافداً للاقتصاد، مثل قطاع الصناعة وخدمات الترفيه، وإذا كان مستثمر استراتيجي في تلك القطاعات يمكن أن يضخ استثمارات في مشاريع هذه الشركات.

وشدد ياسين على أن التدفقات النقدية ستكون إيجابية من وراء القرار، ولكن ستؤدي إلى رفع الأسعار، ولنستطيع حماية الأسواق من التقلبات نحتاج إلى استثمار مؤسساتي محلي، وجذب سيولة أكبر من المستثمر المحلي لحماية السوق من التذبذبات، ومن هنا يجب وضع آليات تساعد على حماية السوق من الذبذبات العالية في حال تنفيذ الاقتراح.

رفع كفاءة الأسواق

بدوره، أكد المحلل المالي عميد كنعان أن توصيات بنك أبوظبي الأول، بفتح الملكية للأجانب دون قيد أو سقف، يعتبر قراراً تحتاج له الأسواق، ويقدم رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وإذا ما تحقق هذا القرار بالسرعة الممكنة، فإنه سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأسواق، التي ستشهد تغيراً جوهرياً في حركة دورانها، من خلال التغلب على مشكلة السيولة.

وأشار كنعنان إلى أن رفع القيود عن الاستثمار الأجنبي، لن يؤدي بالضرورة إلى فقدان السيطرة المحلية على الأسهم والقطاعات الإستراتيجية، ويمكن دعم ذلك من خلال الهيكلية الحالية للملكية في تلك القطاعات والتي يغلب عليها الحصص الحكومية أو شبه الحكومية، مما سيجعل قرار رفع القيود، قراراً ليس خارجاً عن السيطرة.

وقال كنعان: «بالنظر إلى التوزيع الحالي لأكبر خمسة بنوك، سنجد أن هناك سيولة قوية تقدر بعشرات المليارات في حال ارتفعت حصة الأجانب 40%، وبالاطلاع على الملكية الحالية للبنوك الخمسة، نجد أنها لا تتجاوز 13% في «أبوظبي الأول» و15%«أبوظبي التجاري»، و 5%«الإمارات دبي الوطني»، و16% في «دبي الإسلامي»16%، وأقل من 5% في«أبوظبي الإسلامي».

ولفت كنعان إلى أن الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي وصل مؤخراً إلى 2.5 مليار درهم، منها 2.2 مليار درهم مؤسسات، بينما وصل في سوق دبي إلى 1.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار مؤسسات، معتبراً ذلك مؤشراً على أن الاستثمار الأجنبي والمؤسسي آخذ بالارتفاع في الأسواق، بعد أن كان في السالب عام 2018.

وتوقع كنعان، أن تشهد الأسواق طفرة في الفترة المقبلة، والتي تعتمد على الجهات التنظيمية والرقابية والتشريعية في سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، عبر تعديل قانون الشركات، مشيراً إلى أن الاهتمام الرسمي وشبه الرسمي يزداد في الأسواق من خلال قرارات سابقة تتعلق بالعمولات والاستثمار الأجنبي.

وأضاف كنعان: قد نكون مقبلين على عمليات دمج خلال السنة المقبلة تضع بعض المؤسسات في مصاف المؤسسات الكبرى على المستوى الخليجي والعربي، داعياً المستثمر المحلي إلى متابعة هذه القرارات وأخذها على محمل الجد للاستفادة من الفرص المقبلة، لاسيما أن تقرير المصرف المركزي يظهر حجم السيولة المتكدسة في مصارف الدولة.

ونصح كنعان كذلك المستثمر المحلي، بمراقبة المستثمر الأجنبي، ودخول الصناديق الاستثمارية المتمثلة ب«الpassive»، و«الActive»، والتي تقوم بعمليات تجميع للأسهم قبل القيام بعمليات إعادة لأوزان المؤشر.

توصية محفزة

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المحلل المالي، وليد الخطيب، اعتبر أن تأثير القرار قليل في الأسواق بسبب أن جميع الشركات متاحة للتملك الأجنبي، والتأثير يكون في حالة واحدة وتتمثل في تحقيق الشركات نتائج جيدة، معتبراً أن التحسن في مستويات السيولة مرتبط بالنتائج، وأوضاع الشركات في السوق، فيما تعد ثقافة المستثمر ومعرفته لتوجهات الأجانب في السوق من أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر إيجاباً في الأداء، موضحاً أن قرار بنك أبوظبي الأول، يتعارض مع قانون الشركات، التي تحتاج إلى إعادة تغيير من الجهات المختصة.

ورأى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» في الإمارات، أن توصية بنك أبوظبي الأول تعتبر جيدة ومحفزة بشكل عام، وستزيد السيولة، مع ضرورة أن تبقى ملكية المواطنين هي العين الساهرة، والمهيمنة على المدى الطويل، كون القطاع المصرفي رئة الاقتصاد الوطني، لذلك يجب الحذر والاستفادة من تجارب دول ناشئة بهذا الشأن.

وذكر الطه أنه من الناحية العملية من المستحيل أن تزيد نسبة تملك الأجانب في المصارف أكثر من 49%، فيما يجب أن تكون ملكية المواطنين أكثر من 50%، لأن ذلك يعتبر صمام أمان للاقتصاد، غير أن هذا القرار أعطى انطباعاً إيجابياً من خلال إقبال المستثمرين على سهم أبوظبي الأول بالدرجة الأولى، وسوف يستمر خاصة أن توزيعات البنك جيدة، وهو مستمر للاستثمار طويل الأمد.

وفيما يخص توصية البنك بفتح ملكية الأجانب دون سقف أو قيد للشركات الأخرى، قال الطه: «إن ذلك يعود للنظام الإساسي لتلك الشركات، والذي يتطلب اجتماع الجمعية العمومية في حال وجود فقرات تمنع الزيادة، إلا أن التحفظ الوحيد في هذا الشأن يتعلق بالقطاع المصرفي، الذي يحتاج إلى حماية من نوع خاص وفي مقدمتها أن تكون الملكية أغلبها وطنية».

وقال الطه، إن التوصية مجرد رسالة، وعلى البنوك الأخرى دراسة القرار بتمعن، علماً النسبة الحالية الفعلية لا تقف عائقاً أمام الحد الأقصى الحالي المعلن بالنسبة للتملك.

وبين وضاح أن الموضوع ليس مقتصراً على خلق جاذبية استثمارية، لأن الجاذبية تأتي من عدة عوامل، على صعيد الإقتصاد الكلي، وتقاس بمؤشرات التنافسية، مع وجود بنية تشريعية وتحتية قوية، معتبراً أن الأساس يكمن في ضرورة تطوير حوكمة الشركات والشفافية في الإفصاح، كما يجب أن تكون ثقافة مؤسساتية للحوكمة، وقواعد يجب امتصاصها من قبل إدارة الشركات، وهذا سينعكس بالتالي على شفافية المؤسسات.

السيولة المجمدة

وائل محيسن، المدير العام لشركة «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات، قال: لاحظنا كيف ارتفع سهم أبوظبي الأول في جلسة يوم الخميس الماضي، عقب توصية البنك بفتح الملكية للأجانب دون قيد، ونتج عنه سيولة إضافية.

وأكد محيسن أن القرار في حال تطبيقه بشكل فعلي، سيساهم في زيادة أحجام التداول والإفراج عن السيولة المجمدة في بعض الأسهم وإعادة تحريكها، ومن هنا يجب على المستثمر المحلي، متابعة توجهات الأجانب، والنظر إلى الشركات ذات الأساسيات القوية، ومكررات الربحية العالية، والتي هي بالعادة تعتبر من الشركات المهمة للاستثمار الأجنبي.

ولفت محيسن إلى أن المستثمر المحلي أصبح ينظر إلى الأسواق بوعي أكبر من خلال تراجع احتمالية الخسارة، ما سيخلق عاملاً إضافياً لتحفيز الأسواق، جنباً إلى جنب مع زيادة التملك الأجنبي، علماً بأن الأجانب إذا ما أرادوا شراء شركات بنسب تزيد على 50%، فهم يمتلكون رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتحسين أداء هذه الشركات.



انفتاح إيجابي يخلق طفرة جديدة في الإمارات جاسم الصديقي:

قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: إن دولة الإمارات تتطلع دائماً نحو التطور في الاقتصاد، كما أنها منفتحة كلياً وليست منصة للشركات العالمية التي تريد الحضور في الشرق الأوسط وحسب، إنما باتت تعتبر اقتصاداً عالمياً قائماً بذاته، وليس فقط بكونها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إنما تعد من أفضل الاقتصادات كفاءة على المستوى العالمي، حيث نرى أن فتح تملك الأجانب في الشركات في مختلف القطاعات، يعد أمراً طبيعياً مع مرور الوقت.

وفي تصريحات ل«الخليج» أمس، توقع الصديقي أن تلعب مؤسسات استثمارية ك«أبوظبي المالية» دوراً في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، فهذه المؤسسات لديها وجود عالمي وتدير أموالاً من الشرق والغرب وتستثمر في كل مكان.

وأوضح الصديقي - الذي يعد أحد الشخصيات القيادية في مجال الاستثمارات الخاصة وبالشركات المساهمة، أن دولاً أخرى مثل الصين سوف تزيل قيوداً معينة عن تملك الأجانب في قطاعات مختلفة، موضحاً أن العالم اتجه خلال العامين الماضيين باتجاه عكس العولمة الاقتصادية، لكن الاقتصادات مثل الإمارات والصين والدول الأخرى هي التي ستقود المتغيرات في الاقتصاد العالمي، حيث ستكون الإمارات سباقة في هذا المجال، مؤكداً أن موضوع تملك الأجانب سيكون أمراً إيجابياً للغاية.

وأشار الصديقي، إلى أن الانفتاح من المرجح أن يخلق طفرة جديدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تريد أن تستحوذ على شركات في الإمارات أو تأسيس كيانات تتملكها بنسبة 100% في الدولة، موضحاً أن هنالك قطاعات مختلفة تشهد نمواً متزايداً، لافتاً إلى التحول في الوقت الحالي نحو قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاع البنكي والتأمين، مع دخول الخبرات والمؤسسات العالمية سوف يضيف إلى الاقتصاد ككل.



لا قيود على اسهم البنوك بالكويت

سمحت الكويت في ديسمبر الماضي للمستثمر الأجنبي، بتملك وتداول أسهم البنوك الكویتیة بدون سقف لنسبة الملكية، شرط موافقة «المركزي»، في حالة تجاوزت نسبة ملكیة المستثمر الأجنبي نسبة 5% من أسهم رأسمال البنك، وذلك بعد توصیة من هیئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة والتي مهدت الطريق إلى دخول الكويت مؤشر الأسواق الناشئة.