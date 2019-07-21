الاحتلال يُصيب وزيراً فلسطينياً ويخطط لعدوان على الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت جماعات منضوية في إطار ما يُسمى ب«اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، أنصارها وقطعان المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والعدوان عليه، اليوم الأحد، تزامنًا مع مناسبات «تلمودية» تهويدية. ويصادف اليوم لدى اليهود المتطرفين، الموعد «التلمودي» الذي يُعد مقدمة لأخطر المواسم التهويدية، وهو ما يُسمى «يوم صوم تموز»؛ وهو مقدمة لذكرى ما يُسمى ب«خراب الهيكل» المزعوم.

واعتدت قوات الاحتلال، على المشاركين في خيمة الاعتصام التضامنية مع أهالي وادي الحمص في مدينة القدس المحتلة، والمقامة قرب قريتي دار صلاح والنعمان شرقي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، أن عدداً من المتضامنين أصيبوا بالاختناق، بينما أصيبت المصورة الصحفية آيات عرقاوي العاملة في وكالة (أ.ف.ب) بقنبلة غاز في خاصرتها. وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في خيمة الاعتصام المقامة في منطقة خارج جدار الضم والتوسع بقنابل الغاز، ومن بين الذين أصيبوا بالاختناق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف.

وقال عساف: إن الفعاليات بدأت تتدحرج في عمل جماعي، بالتعاون مع لجان المقاومة في كل مكان وإقليم «فتح» في بيت لحم، وهناك تعاون وتنسيق مع إقليم «فتح» في القدس ولجنة متابعة وادي الحمص وفعالياتها؛ للبدء بتحرك واسع نوفر فيه الحماية لأبناء الشعب، ونمنع الاحتلال من مواصلة أعمال الهدم. وتنوي سلطات الاحتلال هدم نحو 100 شقة سكنية، وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها في وادي الحمص، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، وأبلغت سلطات الاحتلال شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يترتب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسمياً بموعد الهدم.

Advertisements

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة من جهة الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل المخيم. واقتحمت دوريات عسكرية راجلة ومحمولة المخيم، وشرعت بدهم الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحية رأس خميس، ما تسبب بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة. وأبدى سكان المخيم تخوفهم من تنفيذ الاحتلال حملة تنكيل بهم وبتجار المنطقة.

وأطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» النار، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.

(وكالات)