الشيخة مريم بنت محمد: إرث زايد وتوجيهات القيادة بوصلتنا

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أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، أن المجالس الثقافية، ستسهم في إبراز الصورة المشرقة للثقافة الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة المحلية والعالمية من خلال التخطيط المشترك بين جميع المؤسسات الثقافية والفنية الفاعلة في الإمارات، مشيرة إلى أهمية المجالس في النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الوطني وتوثيقه لأجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجالس الثقافية، الذي عقدته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ويضم: «مجلس التراث» و«مجلس الفنون» و«مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية»، وتتولى هذه المجالس مجموعة من المهام والاختصاصات من بينها؛ مناقشة ودراسة أهم المواضيع المتعلقة بالنظم والاستراتيجيات ذات الصلة، ودراسة الاحتياجات التشريعية والتخطيط المشترك، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات.

وقالت سموها: «يمثل إرث الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، البوصلة نحو تحفيز المشهد الثقافي والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، ورفد القطاع الإبداعي بكوادر وطنية مؤهلة تعمل على تعزيز الحراك الثقافي المحلي، وحمل الفن والثقافة الإماراتية إلى العالمية».

من جانبه قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بهدف تحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية تعتبر خطوة فريدة من نوعها، تسهم في ترسيخ نهج الابتكار، الذي تنطلق منه الإمارات، مشيراً إلى أن تحفيز الثقافة الإبداعية مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات وأفراد المجتمع.

وأكد أن تعزيز الابتكار، يتطلب ترسيخ ثقافة الإبداع بين الشباب من خلال وضع استراتيجيات وآليات عملية مدروسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

بدورها قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «تسعى الإمارات دوماً إلى ترسيخ مكانتها كمثال يحتذى، ومحور عالمي للابتكار والتنوع الثقافي والإبداعي كسمة أساسية لمجتمعنا، ويدشن أول اجتماع للمجالس الثقافية لمرحلة جديدة ستقودنا نحو طرح تصورات وصياغات جديدة لمستقبل القطاع الثقافي عبر تقديم المزيد من الدعم للشركاء في إطار العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتعزيز قدرات المواهب سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات».

وأكدت أن المجالس تواكب استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي وصون الهوية الثقافية للمجتمع، وترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الثقافية العالمية من خلال تحفيز الإبداع والابتكار والنهوض بالقطاع الثقافي.

وبدوره أشاد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بالدور المحوري الذي ستلعبه المجالس في المشهد الحضاري والثقافي الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي، من خلال ما ستنتجه من مبادرات وبرامج كفيلة بإثراء الموروث الثقافي المحلي.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: تمثل عضوية الدائرة في المجالس الثقافية، التي أسستها الوزارة في إطار حرصها على الارتقاء بقطاعات التراث والفنون والصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، مسؤولية كبيرة تستلزم إشراك كافة إداراتنا وخبراتنا في المجالات ذات الصلة من أجل إنجاز ما نتوصل إليه من قرارات ومخططات مرتقبة خلال اجتماعاتنا، وتحقيق الهدف الأسمى لهذه المبادرة الثقافية، ومع انعقاد أول اجتماع لنا مع سائر الأعضاء من الهيئات والجهات الحكومية المعنية بالتراث والثقافة والفنون في الدولة، فإننا نتطلع قدماً لإثراء وتعزيز هذه القطاعات، وأن نوفق في النهوض بمجالات عملها على أكمل وجه، عبر توحيد جهودنا والتخطيط المشترك، واتخاذ القرارات المناسبة معاً بخصوص أية تحديات تواجهها هذه القطاعات على نطاق الدولة بأسرها.

ومن جهتها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مبادرة المجالس الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تعد انطلاقة حقيقية نحو صناعات ثقافية إبداعية بامتياز، مشيرة إلى انعكاساتها الإيجابية على المشهد الثقافي في الدولة، متمثلة في إحداث نهضة فكرية ومعرفية وحضارية وإنسانية واقتصادية شاملة.

ومن جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم عضو مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية إن الاقتصاد الإبداعي، يعد أحد أكثر القطاعات نمواً في العالم، ويشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا كانت دولة الإمارات سباقة لتبني نهج طموح واستراتيجية واضحة لتعزيز مختلف القطاعات الإبداعية والمعرفية.

وحضر الاجتماع الأول للمجالس الثقافية، مسؤولون يمثلون الجهات التي تتشكل منها عضوية كل من المجالس الثقافية منهم؛ سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخة نورة بنت إبراهيم المعلا، مدير مراكز الفنون بمؤسسة الشارقة للفنون، وحسين الحمادي، وسيف سعيد غباش، وهالة بدري، مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وصالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، والدكتور أحمد خليفة الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ومالك آل مالك، وعبد المنعم بن عيسى السركال، مؤسس «السركال أفنيو».