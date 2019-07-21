أحلم بتجسيد شخصية الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

الصوت الذي يخترق وعيك بسلاسة ومن دون أن يحدث ضجيجاً رغم قوته وجهوريته، الوجه المعبر عن مكنونات الفعل الدرامي الذي يجسده، الجسد المرن الرشيق القادر على العطاء والتكيف. كل تلك مميزات قد لا تجدها حالياً إلّا في الفنان الإماراتي المخضرم أحمد الجسمي.

يعانق الجسمي المولود سنة 1962 الحلم كأحد أهم روافد الإبداع وأسسه التي ينبغي للفنان أن يستصحبها في رحلته، تتعدد الشخصيات التي جسدها، وعاش في أجوائها، وأتقن كل أبعادها، لكن هاجسه الإبداعي مازال مشغولاً بحلم تجسيد شخصية فريدة، إنها شخصية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، يقول لنا عن ذلك: «إنسانية الشيخ زايد فريدة من نوعها، أعماله وسيرته وأبوته الحنون لشعبه، هيبته، كل ذلك يصنع مزيجاً لشخصية متميزة، تغريني بأن أجسدها على المسرح، أحسّ أني سأحقق حلماً متميزاً لو نجحت في فعل ذلك».

الحلم لا ينفصل عن الشغف عنده، والشغف مقدمته للاستعداد الذي يقهر تراتيبة الزمن، ويحول المسرح عنده إلى تحدٍّ دائم لا بد أن يخوضه، وهو يقول عن ذلك: «أحب دائماً أن أكون على استعداد، ورغم أن كل فترة زمنية بطبيعة الحال تفرض نفسها على الجسد وعلى العقل، إلا أنني لا أستسلم لذلك، وأحاول دائماً أن أجسّد أدواري التي تتطلب حركية عالية بمنتهى الدقة، على سبيل المثال في مسرحية (النمرود) والتي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأخرجها محمد العامري، كان دوري حركياً جداً، ومع ذلك ما زلت أؤديه بالطريقة نفسها، ثمة سحر معين هناك، ربما شغف يسكنني، ثمة شيء يجعلني أستطيع فعل ذلك حتى برغم التقدم في السن».

ثمة علاقة خاصة تربطه بالنصوص المسرحية لصاحب السمو حاكم الشارقة كما يقول، فهي عنده ذات إيقاع لا يشبه بقية النصوص، وهي بالنسبة له مصدر تميز شخصي يقول عنها: «لي الفخر والشرف أن أكون العامل المشترك في مسرحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل في هذه النصوص المسرحية لا يعد فقط تشريفاً ومحطة مهمة للممثل الذي يعمل فيها، وإنما ثمة شيء آخر يتعلق بالبنية العميقة لتلك النصوص، ففي البداية حين نقرأها كممثلين لا نبصر العمق الذي تنبني عليه، فنتصور أننا أمام قصة تاريخية، لكن بمرور الوقت، والتدريبات عليها، وبعد عرضها، يكتشف المرء أنه قدم عرضاً في غاية الأهمية؛ لأنه يتناول الواقع لكن من منظور استدعاء التاريخ المشابه له للاستفادة منه».

هذا العمق في التعامل مع النصوص، واختيارها، بدأ مع الجسمي منذ بدايته الاحترافية، حين كان في سن الثالثة عشرة مؤهلاً ليلعب دوراً في مسرحية «ديايه (دجاجة) وطيروها» وهي مأخوذة من مسرحية لتوفيق الحكيم بعنوان «مجلس العدل»، وقد عالجها مسرحياً وأخرجها عبدالله المناعي، وكانت المسرحية على بساطة قصتها، مدرسة حقيقية، ربما أكسبت الجسمي قدرته الفائقة على الإحساس بالنص والتفاعل معه بتلقائية، وأعطته هذا الأداء المتدفق في بساطة مدهشة على خشبة العرض.

أداؤه على الخشبة ومنذ بدايته وحتى الآن، كان بمنزلة الرافعة والدعامة لأي عمل يشارك به، فهو وحسب العديد من زملائه الذين عايشوه وعملوا معه، يرفع تلقائياً من إيقاع الممثل الذي يقف أمامه، ويجبره على أن يقدم أداءً احترافياً عالياً دون تكلف، إنها روح «الشرارة» الإبداعية التي تنطلق من المبدع بمجرد أن يقف على متن الفعل المسرحي، لتحدث نوراً يشرق على الجميع، فيجعلهم يندفعون ليبدعوا بدورهم حتى لا ينطفئ النور، وتخمد جذوته.

ورغم أن الجسمي يبدو للمشاهد وكأنه يفعل كل ذلك بمنتهى البساطة، إلا أنه يؤكد لنا أنه حتى وهو في قمة انسجامه في ذلك الفعل المسرحي يشعر كم هو مكلف جسدياً وذهنياً له، ويقول: «أحياناً يكون الدور الذي أمثله يتطلب حضوراً ذهنياً عالياً؛ حتى لا يتكسر الإيقاع، فيكون عليّ أن أضبط ذلك الإيقاع، ومن هنا أتحمل العبء في الأمر، فمثلاً في مسرحية ( صهيل الطين) للكاتب المبدع إسماعيل عبد الله ومن إخراج العامري كذلك، كان العمل يتركز على ممثل وممثلة، وكان عليّ أن أتحكم في إيقاع الحوارات التي غلبت عليها اللغة الشاعرية الفلسفية العميقة، وذلك أمر في النهاية يتطلب تركيزاً عالياً وتطويعاً للجسد وللصوت ولكل أدوات الممثل مما يستنزفه قطعاً».

يوصف الجسمي بأنه الفنان ذو «الرئات» المتعددة، فعشقه للفن تمثيلاً وإخراجاً وإنتاجاً أو إدارة، جعله يتخطى حدود المهنة الواحدة أو التجلي الواحد لممارسته الإبداعية الفنية، فلم يكتفِ بالتمثيل رغم أنه الأغلب في مسيرته الإبداعية، بل خاض تجربة الإخراج والإنتاج، وبوعي فني خالص يعرف حجم المسؤولية الكبرى في ذلك، وبحرص شديد على التميز الفني قبل حسابات الربح والخسارة، وهو يقول عن تجربته في هذين المجالين: «أخرجت مسرحيات من إنتاجي، فأحاول أن أمسك جميع الخيوط في يدي، لكنها أحياناً تفلت مني، أحاول أن أقدم دائماً العمل الرصين، فأختار النص بعناية، وأحدد كل شيء، حتى إذا جاء من يحاسب العمل على المستوى النقدي، أكون وحدي متحملاً كامل المسؤولية عن أي خطأ فيه».

وعن تجربته الإدارية في مسرح الشارقة الوطني العريق يقول: «أنا رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، والذي قدّم مسرحيات رائعة جداً، لمعت في الوطن العربي كله، وليس في الإمارات وحدها، لكن تجربتي هنا تختلف عنها حين أكون أنا المنتج، فهنا نجتمع مع كاتبنا المميز إسماعيل عبدالله، ومخرجنا المبدع محمد العامري، ونتناقش، ونسأل ما المشروع القادم؟، نطرح ملاحظاتنا، أفكارنا، رؤانا، ثم يبدأ العمل يكبر ما بين المخرج والمؤلف».

ورغم أعماله المتنوعة ما بين المسرح والتلفزيون، والتي تشكل تجربة غنية على مستوى الشخوص التي جسدها، والأدوات الفنية التي أبدع في استخدامها، حيث عمل على سبيل المثال لا الحصر في تلفزيون أبوظبي لمدة 18 سنة، كان في عشر منها كمراقب للدراما، وعمل في العديد من المسرحيات منها «أوديب ملكا»، «ديايه وطيروها»، «حكاية الرجل الذي صار كلباً»، «رأس المملوك جابر»، «يا ليل يا ليل»، «هالشكل يا زعفرانة»، «الفيل يا ملك الزمان»، «الوريث واللؤلؤ»، «مقهى أبو حمده»، «حمدوس»، «راعي البوم عبرني»، «دوحة تشريف»، «البشتخته»، «عودة هولاكو»، «القضية»، و«النمرود»، و«لا تقصص رؤياك»، وغيرها، كما شارك في عدة أعمال درامية عربية، منها «ما وراء الأفق» مع نجوم من مصر، «ابن عطية» مع نجوم من لبنان، كذلك «رحلة الأحلام» و«بائع الأحلام»، «الجيوش في الإسلام» مع نخبة من نجوم العرب، وشارك في أعمال خليجية كثيرة، وحصل على تكريمات وجوائز عديدة تخطت حدود الدولة ومنطقة الخليج العربي؛ حيث حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان أيام قرطاج المسرحية سنة 1989.

يتطلع الجسمي للمستقبل بثقة، وبإيمان بأهمية الإبداع والإتقان المسرحي في الإمارات، بشكل مؤثر حين يقول: «إما أن أكون على قدر الدور الذي سأمثله، أو أتنازل وأتنحى جانباً».

ويؤكد الجسمي لنا أن المسرح في الإمارات مختلف ومستقبله مشرق؛ لأنه ببساطة صنيعة صاحب السمو حاكم الشارقة: «لقد بنى سموه المسرح هنا بشكل سليم وصحيح، وأيام الشارقة المسرحية هي ذروة كل ذلك».

يتواصل الجسمي مع الآتي، مع المستقبل بابتسامة ودودة تبصرها، حين تراه خارجاً للتو من أحد العروض الجماهيرية المتعبة، وهو يمازح الأطفال، يلتقط معهم صور السيلفي، وكأنه لم يكن يعمل منذ لحظات قبل ذلك بكامل طاقته الذهنية والجسدية.

وليام شكسبير

لا يا كاسيوس، فالعين لا ترى نفسها إلا إن انعكست صورتها في شيء آخر.

من "يوليوس قيصر"