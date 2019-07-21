"أنصار الله": السيطرة على موقع في جيزان وقنص جندي سعودي

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على قوات يمنية شرق الدود في قطاع جيزان.

© REUTERS / Naif Rahma

وأضافت أن العملية تكللت بالسيطرة على أحد المواقع، مشيرةً إلى مقتل عدد من العسكريين اليمنيين.

وقنص مقاتلو "أنصار الله"، جنديا سعوديا جنوب موقع تويلق في جيزان، حسب "المسيرة".

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.