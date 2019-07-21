سوريا… المسلحون يقصفون بلدات في اللاذقية وحماة وحلب 

موسكو - سبوتنيك. وقال باكين، في إحاطة إعلامية :"خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات بيت جناورو وجب الأحمر في محافظة اللاذقية و الحواش في محافظة حماة، فضلا عن مكانية الدوباري في محافظة حلب".

وأشار رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في سوريا.