كريم وهيئة طرق ومواصلات دبي تطلقان خدمة هلا لحجز سيارات الأجرة

خدمة هلا تقدمها كريم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتسهيل تأجير سيارات الأجرة أو التاكسي.
أعلنت شركة كريم صاحبة التطبيق والخدمات المعروفة في مشاركة المركبات، عن إطلاق خدمة جديدة باسم “هلا” تهدف إلى إتاحة الفرصة لحجز سيارات الأجرة أو التاكسي من هيئة طرق ومواصلات دبي من خلال تطبيق كريم الرئيسي. مما يتيح المزيد من خيارات حجز المركبات وتسهيل المواصلات للجمهور.
ونشرت الشركة على حساب الخدمة الجديدة على تويتر: “تعرف على هلا …. الخدمة الجديدة لحجز تاكسي من هيئة الطرق والمواصلات عبر تطبيق ”كريم”، وابدأ الاستمتاع بخيار أذكى للتنقّلات”.
وتأتي الخدمة الجديدة كتعاون بين حكومة دبي والمؤسسات الخاصة لتطوير شكل المواصلات في الإمارة وجعلها أسهل لجميع المقيمين هناك.
حيث ستكون بمثابة خدمة جديدة لتوفير مركبات الأجرة مع عديد من المزايا الذكية التي تجمع بين تقنيات مواصلات دبي وكريم.
وستنطلق هذه الخدمة في بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل لتكون خدماتها متاحة لجميع المتعاملين عبر سيارات الأجرة.
المصدر:
Meet Hala, the new way to book an RTA Taxi through the Careem app. It’s about to change the way you travel!— Hala (@halaride) July 19, 2019
تعرف على هلا… الخدمة الجديدة لحجز تاكسي من هيئة الطرق والمواصلات عبر تطبيق ”كريم“، وابدأ الاستمتاع بخيار أذكى للتنقّلات! @CareemUAE @rta_dubai #halartataxi #halaride pic.twitter.com/8uiTYgBWUX
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