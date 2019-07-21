وفد من "حماس" يبدأ زيارة إلى إيران

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلنت حركة "حماس"، أن وفدا من قيادتها وصل، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن "الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي".
وأضافت: "من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام".
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في لقاء مباشر نظمته "الجمعية الفلسطينية للاتصال والإعلام"، بمدينة إسطنبول السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع هنية من غزة، إن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران اليوم.
وأعرب هنية عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة"، دون تقديم توضحيات بشأن هدف الزيارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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