اليمن.. إصابة طفلين في قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي بـ #الجوف

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب طفلان بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، على قرية الغيل غربي محافظة الجوف. وذكر مصدر محلي يمني أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا، سقطت على منزل مما تسبب بإصابة طفلين بجروح بليغة. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد استهدفت الأسبوع الماضي بمقذوف قرية الغيل أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة، بحسب موقع «سبتمبر» الحكومي في اليمن.

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