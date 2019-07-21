المهندس وداليا يختتمان فعاليات موسم جدة

الخليج - محمد المليص

أبهج النجمان برنس الغناء العربى ماجد المهندس والنجمة المتجددة داليا مبارك الحضور مساء الأمس في الحفل الذي أقيم فى صالة الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ، وصاحبت هذه البهجة تألق النجمين في تفاعل كبير منقطع النظير.

تأتي هذه الحفلة ضمن ختام فعاليات موسم جدة ومن تنظيم روتانا،

وقد أستهلت الفنانة داليا الأمسية الغنائية في الوصلة الأولى وقبلها وفور وصولها و لدى إستقبالها من قبل الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذى للشركة روتانا توجها الى حيث موقع نقطة الالتقاء بالإعلاميين وهو المكان المخصص التي تتميز روتانا به في كل حفلاتها حيث تواجه النجوم بالاعلاميين لعمل لقاء سريع قبل صعودهم المسرح ، وفيها أكدت الفنانة داليا أنها سعيدة جدا بمشاركتها في هذه الحفلة في بلدها السعودية وللمرة الثانية في جدة ومع فنان كبير مثل ماجد المهندس ، وأشارت الى ان شعورها لا تكاد توصفها خاصة على مسرح جدة الذي كل مرة تعتبر الوقوف عليه كأنه أول مرة من الحماس ، كما تمنت داليا أن تكون ضمن المشاركين في حفلات موسم الرياض وكل الحفلات التي تقام في بلادها السعودية . كما قدمت داليا شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على اتاحة الفرصة لها في مشاركتها للحفلات في السعودية ، وأشادت داليا أيضا عن النقلة النوعية التي أحدثها معاليه خلال الفترة الماضية والقصيرة على صعيد إثراء الساحة الفنية .

بعدها توجهت الى المسرح لبدء وصلتها أمام جمهورها الذي ينتظرها .

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وفور صعودها المسرح قوبلت بعاصفة من التصفيق ترحيبا بها وبدأت بباقة من أعمالها الغنائية بداتها بأغنية “قلبت الطاولة” رددت الجماهير معها كلماتها ، ثم أكملت أغانيها الأخرى من أبرزها “أنا اللي وينك أنا موجود”و”خذني”و”انا درب المضيع “و”أهل مكة” و اختتمت بالأغنية الوطنية ” هام السحب”

وقبيل مغادرتها المسرح ، قامت الفنانة بالترحيب وتقديم النجم ماجد المهندس للحضور ، الذي استقبل بعاصفة مدوية من التصفيق . وشهد دخوله على أنغام أغنيته الشهيرة “فهموه أني أحبه” بتفاعل جماهيري مبكر ، أظهر مدى الحب الذي يحظى فيه بجدة ، بعدها توقف قليلا بمخاطبة الجمهور مرحبا بهم وشاكرا بحفاوتهم ، وبادلهم بقوله :”الله جمهور جدة غير ” .

ثم أكمل باقة من أغانية المعروفة واستمر المهندس في تقديم مجموعه من الأغاني التي لم يتوقف الجمهور في الترديد معه ، ومنها أغنية “أنا بالقوة نست” من كلمات الشاعر ساري الحان أحمد الهرمي ، وكذلك أغنية “ناقصك شيء” للشاعر فيصل السديري والحان سهم .

فيما استمر التفاعل كبيرا لم يتوقف مع كل أغنية يقوم بغناءها الفنان ماجد المهندس ووصلت ذروة التفاعل مع أغنية ” أنت ملك ” ، كما قدم المهندس أغنية خاصة عن جدة بعنوان “هذه جدة ” وجدت قبولا وتفاعلا من الجمهور بشكل لافت .

الجدير ذكره بان النجاح الكبير الذي صاحب إخراج حفل البارحة يأتى متزامنا مع صدور قرار معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة ، تعين الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذى للشركة روتانا للصوتيات و المرئيات نائبا له في اللجنة الفنية المنبثقة من الهيئة العامة للثقافة . في المقابل ثمن الأستاذ سالم الهندي قرار معالي المستشار تركي آل الشيخ متمنيا ان يكون عند الثقة التي منحت إياه ، ونجاح اللجنة لتكون نواة لعمل ناجح يسهم في تطوير الحفلات وطرق تنفيذها لتسعد المواطن السعودي والجماهير عامة .