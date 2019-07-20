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رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى اليابان

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء (واس)، اليوم السبت 20 يوليو / تموز الجارين مشيرة إلى قول الملك سلمان، إن المملكة تقدم أحر التعازي وصادق المواساة لليابان.

© REUTERS / Kyodo

ووجه الملك سلمان رسالة إلى آبي، قال فيها: "إننا نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة"، مضيفا: "نرجو للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا ترو أي مكروه".

وبعث ولي العهد الأمير ، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق، قال فيها: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ووقع حريق، الخميس، في استوديو "كيوتو" لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت "رويترز".

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