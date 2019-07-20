- 1/2
- 2/2
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت 20 يوليو / تموز الجارين مشيرة إلى قول الملك سلمان، إن المملكة تقدم أحر التعازي وصادق المواساة لليابان.
© REUTERS / Kyodo
وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق، قال فيها: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
ووقع حريق، الخميس، في استوديو "كيوتو" لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.